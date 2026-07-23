María Guardiola se une a homenaje a Porro antes del homenaje multitudinario en Don Benito

Don Benito (Badajoz), 23 jul (EFE).- La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ensalzó este jueves la cercanía, la humildad y el vínculo con su tierra del futbolista internacional Pedro Porro, horas antes del recibimiento multitudinario que Don Benito prepara para celebrar su reciente título mundial con la selección española.

"Pedro Porro no olvida de dónde viene, y lo demuestra en cada paso que da", señaló Guardiola en sus redes sociales tras compartir un encuentro con el jugador dombenitense.

PUBLICIDAD

La presidenta extremeña definió a Porro como "nuestro campeón del mundo" y como un extremeño "cercano y humilde, que lleva su tierra en el corazón allí donde juega". "Gracias por tantas alegrías y enhorabuena por esta gran victoria", añadió Guardiola.

Don Benito homenajeará este jueves al futbolista a partir de las 21.00 horas en la ciudad deportiva que lleva su nombre, en un acto institucional y ciudadano organizado a petición del propio jugador.

PUBLICIDAD

La recepción comenzará con la participación de la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y de los miembros de la Corporación Municipal, tras lo que Porro firmará en el Libro de Honor de la ciudad como reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su vinculación con la localidad pacense.

Posteriormente, el internacional español saludará a los vecinos que se desplacen hasta las instalaciones deportivas, donde el Ayuntamiento espera una amplia asistencia para recordar algunos de los momentos de la final mundialista disputada el pasado domingo, en el que España se impuso a Argentina por 1-0 con gol del barcelonista Ferran Torres.

PUBLICIDAD

Medina destacó que el futbolista ha llevado el nombre de Don Benito "por todo el mundo con su esfuerzo, su humildad y su talento" y animó a los vecinos a participar en un recibimiento que, según ha afirmado, quedará "para siempre en la historia" de la ciudad. EFE

ssv/vrm/cmm