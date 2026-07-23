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FundéuRAE: Juegos Centroamericanos y del Caribe, claves de redacción

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Madrid, 23 jul (EFE). Con motivo de la XXV edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebran estos días en Santo Domingo (República Dominicana), la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece una serie de claves para una redacción adecuada de las informaciones relacionadas.

1. “Juegos Centroamericanos y del Caribe”, mayúsculas y minúsculasComo indica la “Ortografía de la lengua española”, los nombres de los torneos deportivos se escriben con mayúscula inicial en cada término significativo: “Comienzan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026”.

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Es habitual y válido abreviar el nombre de esta competencia con la sigla “JCC”, que se escribe sin puntos ni espacios entre las letras.

2. “XXV edición” o “25.ª edición”, ambas válidasPara referirse al número ordinal que indica la edición, es válido usar los números romanos (“XXV”) o los arábigos con punto y letra volada (“25.ª edición”). Si se prefiere escribir con letras, es adecuado optar por “vigesimoquinta”, en una sola palabra y sin tilde (opción recomendada), o “vigésima quinta”, en dos palabras, con ambos términos en femenino y tilde en el primero. Si se opta por el ordinal en masculino plural para concordar con “juegos”, podría escribirse “XXV”, “25.os”, “vigesimoquintos” o “vigésimos quintos”.

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3. Uso del artículo con la “República Dominicana”Para los topónimos que incluyen un sustantivo que indica un tipo de división política o su forma de organización política (como “república”, en este caso), se recomienda anteponer el artículo, que va en minúscula: “la República Dominicana”. Así, en un ejemplo como “Marileidy y Pinales, abanderados de República Dominicana”, lo más indicado habría sido añadir el artículo “la”: “... abanderados de la República Dominicana”.

4. “América Central” o “Centroamérica”, pero no “Centro América”Tanto la denominación “América Central” como “Centroamérica” son válidas para referirse a ese conjunto de países. No resulta apropiada, en cambio, la grafía “Centro América”, en la que se separa el elemento compositivo “centro-”, que ha de ir unido a la palabra a la que acompaña.

5. “El Salvador”, con el artículo en mayúscula, pero “el Caribe”De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, en los nombres de lugares el artículo que los precede se escribe con minúscula inicial. Así, lo adecuado es escribir “el Caribe” o “las Antillas”, por ejemplo. Son excepciones los casos en los que el artículo forma parte indisociable del nombre propio, como ocurre con “El Salvador”.

6. Nombres de los deportes, escritura adecuadaA continuación, se ofrece información relacionada con los nombres de distintas disciplinas, tomando como referencia las denominaciones que emplea la organización de esta edición.

— Bádminton. Se escribe con tilde y no es apropiada la variante “badmington”.

— Baloncesto. El “Diccionario panhispánico de dudas” da preferencia a “baloncesto”, que es una forma asentada en América y Europa. No obstante, son también apropiadas las adaptaciones “basquetbol” y “básquetbol”, así como el acortamiento “básquet”. No se recomiendan, en cambio, las voces que mantienen la “k” de la denominación inglesa.

— Beisbol. También “béisbol”, con pronunciación grave y tilde. El “Diccionario panhispánico de dudas” señala que, en México y Centroamérica, se usa el acortamiento “beis”. Además, en algunos países es frecuente la denominación “pelota base” y, especialmente en el Caribe, se emplea simplemente “pelota”.

— Boliche. En función del país, se conoce también como “bolos”.

— Canotaje. A este deporte se le llama “piragüismo” en distintas regiones.

— Deportes electrónicos. Esta expresión es preferible al uso de la denominación inglesa ”e-sports”.

— Futbol. También es válida “fútbol”, con pronunciación grave y tilde.

— “Hockey”. Como extranjerismo sin adaptar a las pautas del español, se recomienda escribir “hockey” en cursiva. Una posible adaptación al español es “jóquey”, escrita en redonda.

— Judo. Se pronuncia con el sonido de la letra jota. Si se pronuncia como “yudo”, lo más apropiado es escribirlo con “y”.

— Karate. La pronunciación habitual de este sustantivo es “karate”, sin tilde, aunque en España se prefiere “kárate”, también válida.

— “Netball”. Para evitar este extranjerismo crudo, se documenta el calco “balonred”, escrito sin tilde y, por tanto, con pronunciación aguda.

— Pentatlón moderno. La voz “pentatlón” se escribe sin “h” intercalada y con tilde, al igual que “triatlón”.

— Polo acuático. En ciertas áreas se denomina “waterpolo”.

— Ráquetbol. También “raquetbol”, con pronunciación aguda y sin tilde, como recoge el “Diccionario de la lengua española”.

— “Rugby”. Puede adaptarse este extranjerismo, que va en cursiva, como “rugbi”.

— Softbol. Tanto “softbol” como “sóftbol” son formas adecuadas, pero se prefieren las variantes “sófbol” y “sofbol”, sin la “t”.

— “Squash”. Como puede verse en el diccionario académico, el nombre de este deporte va en cursiva.

— Taekwondo. Esta es la grafía más habitual, aunque es igualmente posible usar “taekuondo”.

— Voleibol. Cuenta con diversas variantes de su nombre, todas válidas, con diferencia de uso en función del país: “vóleibol”, “volibol”, “vólibol”, “vóley” y “voli”.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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