El exseleccionador José Ignacio Prades, nuevo entrenador del Guardés

Vigo, 23 jul (EFE).- El alicantino José Ignacio Prades, exseleccionador femenino de balonmano, será el sustituto de la portuguesa Ana Seabra en el banquillo del Atlético Guardés, al que ya dirigió entre 2016 y 2022, cuando el equipo gallego logró su primer título de Liga (2017) y el subcampeonato de Copa (2022).

“Tengo muchísimas ganas de comenzar otra vez esa rutina diaria de equipo y de grupo”, declaró el técnico de Petrer, quien el pasado mes de febrero dejó de ser seleccionador de Serbia, cargo que había asumido en agosto de 2025.

PUBLICIDAD

Tras su salida del Guardés en mayo de 2022 para centrarse en la selección española femenina, posteriormente también dirigió al Elda Prestigio.

“El hecho de estar cerca de mi familia es lo que más ha pesado en esta decisión, estoy en casa y al lado de los míos”, explicó Prades.

PUBLICIDAD

Sobre el nuevo proyecto que liderará en el vigente campeón de la Copa Europa, Prades, que también asumirá la coordinación de la base, dijo que el Guardés “siempre es un equipo competitivo, independientemente del potencial económico que se pueda tener, que no va a ser el de los años anteriores”.

“Creo que es un proyecto bonito, donde la importancia de la base espero que sea cada vez mayor. Vamos a intentar, como siempre y sin ponernos ningún tipo de presión, competir contra todo y contra todos para estar lo más arriba posible siempre”, sentenció. EFE

PUBLICIDAD

dmg/cmm