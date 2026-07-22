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Un incendio declarado en Villaverde (León), con previsión de sofocarlo en más de 12 horas

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León, 22 jul (EFE).- La Junta de Castilla y León ha declarado el Índice de Gravedad Potencial 1 en el fuego declarado este jueves en la localidad de Villaverde de los Cestos, perteneciente al Ayuntamiento de Castropodame (León), por la previsión de tardar más de 12 horas en estabilizar las llamas.

Según ha informado la administración autonómica, el incendio se inició a las 17:47 horas por causas, al parecer accidentales, que aún se desconocen.

Medios terrestres y aéreos trabajan en el operativo de extinción, compuesto por un técnico, cinco agentes medioambientales, tres cuadrillas terrestres, dos autobombas, dos buldócer y tres cuadrillas helitransportadas, a los que se han unido tres medios aéreos ante lo escarpado del terreno. EFE

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jjp/erbq/icn

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