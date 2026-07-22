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Sanidad aplaza el debate sobre las listas de espera hasta septiembre

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Madrid, 22 jul (EFE).- La ministra de Sanidad, Mónica García, ha comunicado este miércoles que se aplaza el debate sobre las listas de espera hasta septiembre y cree que su regulación estará consensuada entonces con las comunidades autónomas.

Tras la reunión extraordinaria telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la ministra ha manifestado su deseo de que esta medida se pueda aprobar en dichas fechas para que se pueda iniciar "un nuevo real decreto que le dé transparencia y trazabilidad a las listas de espera".

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"En septiembre volveremos a traer esto a un consultivo, porque nos parece que el principal problema que acusa ahora al Sistema Nacional de Salud", ha afirmado.

Según la ministra, no se ha podido aprobar la regulación porque las comunidades autónomas han pedido más tiempo: "Estamos de acuerdo, les daremos más tiempo".

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García ha recordado que las listas de espera son competencia de las comunidades autónomas, pero que es el ministerio el que tiene que homogeneizar la transparencia y los indicadores.

Ante una pregunta de los medios, ha señalado que los consejeros autonómicos -con los que llevan trabajando un año- no han aportado ninguna propuesta de la homogeneización de estos índices, sino que los indicadores y las nuevas mediciones se han proporcionado desde el ministerio.

La titular del Ministerio de Sanidad ha indicado que el real decreto lleva obsoleto desde 2003 y que no se adecua "ni al momento de ahora ni a las herramientas digitales".

"Consideramos que tenemos muchísima información y que los pacientes y los ciudadanos necesitan tener más información sobre cómo van sus procesos, tanto de consulta como de diagnóstico e intervenciones quirúrgicas", ha sentenciado.

En los últimos meses, el Ministerio de Sanidad ha impulsado medidas para homogeneizar y hacer más transparentes las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de que se convierta en un mecanismo de gestión que permita conocer el proceso de un paciente desde que acude a la Atención Primara con una dolencia. EFE

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