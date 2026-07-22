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Morant dice que Zapatero será reconocido toda la vida como el presidente de los derechos

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València, 22 jul (EFE).- La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "será reconocido toda la vida como el presidente de los derechos", mientras otros "siguen siendo los nostálgicos del franquismo".

Morant se ha referido así en declaraciones a los periodistas en Les Corts Valencianes, al ser preguntada por si sigue defendiendo la inocencia de Zapatero ante las acusaciones que lo implican directamente en el préstamo a la aerolínea Plus Ultra.

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Ha señalado que sigue defendiendo la política que hacen los socialistas, y en este sentido ha dicho que Zapatero "será reconocido toda la vida como el presidente de los derechos": de las mujeres, del colectivo LGTBI para poderse casar con quien quieran y de la dependencia.

"Eso es lo que hacemos unos, mientras que los otros siguen siendo los nostálgicos del franquismo y lo han demostrado", ha manifestado la también líder del PSPV-PSOE, quien ha apuntado que ella nunca ha dicho que las acusaciones contra Zapatero sean "una conspiración orquestada por Donald Trump", pero sí que le parecen "casualidades sospechosas".

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Trump "tiene una inquina particular con nuestro país y con nuestro presidente y no deja de ser casual que hayan llegado informaciones contra Zapatero obtenidas por clonar un móvil a un ciudadano venezolano justamente cuando el Gobierno de España ha defendido la paz frente al genocidio y frente a la guerra de Estados Unidos contra Irán", ha señalado.

"Esas cosas tienen sus consecuencias", ha manifestado Morant, quien preguntada sobre si cree que el expresidente está tardando mucho en dar explicaciones sobre su patrimonio, ha respondido que no va a entrar a valorar "ni la estrategia de defensa del señor Zapatero, ni tampoco la estrategia de defensa repentina que hemos visto de Julio Martínez". EFE

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