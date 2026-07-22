La ola de calor deja este jueves máximas de 44 ºC y tormentas con granizo en el sureste

Madrid, 22 jul (EFE).- El último día de la ola de calor dejará máximas de 42-44 ºC en Murcia, Valencia y Alicante, y de 40 ºC en Andalucía, nordeste peninsular y sur manchego; una jornada en la que también se esperan tormentas con granizo y rachas muy fuertes de viento en el sureste.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que predominarán los cielos despejados o con nubes altas en la Península y Baleares a excepción del norte de Galicia y el Cantábrico occidental, donde se prevén nubes bajas y algunas brumas matinales; persistirá la calima en el este y sur peninsular, así como en Baleares.

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El desarrollo de nubosidad de evolución vespertina dejará chubascos y tormentas en Almería, Murcia y Alicante, con rachas muy fuertes de viento y ocasionalmente con granizo.

En una jornada con alerta roja por calor en la Región de Murcia y Comunidad Valenciana, las temperaturas máximas aumentarán de forma notable en el arco mediterráneo y valle del Ebro, y descenderán en Galicia e interior peninsular.

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Superarán los 35 ºC en Baleares y amplias zonas de la Península, los 40 ºC en Andalucía, depresiones del nordeste, el Ebro y el sur de Castilla-La Mancha, y los 42-44 ºC en Murcia, Valencia, Alicante y, puntualmente, en el bajo Ebro.

Las mínimas subirán en la mitad norte y bajarán en el resto; se esperan noches con mínimas por encima de los 20 ºC en la mitad sur, este peninsular y Baleares, y podrían no bajar de los 25 ºC en el litoral mediterráneo y el Guadalquivir.

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Dominará el viento flojo en la Península y el régimen de brisas en los litorales; las rachas de viento provocadas por las tormentas vespertinas podrían llegar a Ibiza y Formentera.

En Canarias se pronostican cielos con intervalos de nubes bajas en la vertiente norte y despejados en la sur, así como calima en las islas orientales. Las temperaturas subirán ligeramente y soplará viento moderado con probables rachas muy fuertes.

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.-GALICIA: intervalos de nubes que llevarán brumas y bancos de niebla asociados; nubosidad de evolución en las horas centrales en la Montaña de Lugo que podría ir acompañada de algún chubasco tormentoso aislado.

Temperaturas mínimas en descenso en el cuadrante suroeste y con pocos cambios en el resto; máximas con aumentos locales en el norte de Lugo y en el resto, sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo.

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.-ASTURIAS: intervalos de nubes con brumas y nieblas asociadas; intervalos de nubes de evolución en la suroccidental, donde no se descarta algún chubasco tormentoso débil, ocasional y disperso. Temperaturas sin cambios y viento flojo.

.-CANTABRIA: cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes bajas en Liébana que podrán dejar brumas dispersas e incluso nieblas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas sin cambios. Viento flojo.

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.-PAÍS VASCO: cielos poco nubosos o despejados; temperaturas mínimas en ligero ascenso, más acusado en el litoral, máximas con pocos cambios. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución en el noroeste, sin descartar algún chubasco con tormenta aislado en zonas de montaña. Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el este y sin cambios en el resto; máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento flojo con intervalos de moderado en el sur.

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.-NAVARRA: cielos despejados; temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en el centro y Pirineos; se podrían alcanzar los 36 ºC en el centro, los 38 ºC en la Ribera y los 34 ºC en el este de Pirineos. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas sin cambios, viento flojo con algún intervalo de moderado.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos o despejados con polvo en suspensión. Temperaturas mínimas en ascenso en el oeste de Zaragoza y Bajo Aragón, con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso en la mitad oriental y sin cambios en el resto; se podrían alcanzar los 42 ºC en el valle del Ebro. Viento flojo, aumentando a moderado en el sistema Ibérico.

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.-CATALUÑA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el litoral del tercio sur. Polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso en la mitad occidental, notable en el interior de Tarragona, y con pocos cambios en el resto; se esperan 41-42 ºC en el oeste de la depresión central. Viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos o despejados, temperaturas en ligero descenso o sin cambios, viento flojo con algún intervalo de moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos despejados y calima de madrugada; temperaturas mínimas sin cambios; máximas en ligero descenso y sin cambios en la sierra. Se pueden superar los 36 ºC en zona de montaña y los 37-38 ºC en el resto. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos despejados, con intervalos de nubosidad de evolución y calima que se va retirando progresivamente. No se descarta algún chubasco ocasionalmente acompañado de tormenta en el extremo sureste.

Temperaturas mínimas sin cambios; máximas en aumento en el extremo sureste y sin cambios o en descenso ligero en el resto. Se rozará la alerta roja por calor en el sureste de Albacete. Viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielo poco nuboso, con intervalos de nubes en el litoral y nubosidad vespertina que dejará tormentas en Alicante, con probables rachas muy fuertes de viento y sin descartar granizo. Polvo en suspensión.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas en ascenso, notable en Valencia y Alicante; se espera alcanzar 40-43 ºC en el interior y el prelitoral de Valencia y Alicante. Viento flojo.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas en el litoral y nubosidad de evolución que dejará tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión.

Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en ascenso, notable en el interior. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-BALEARES: cielos poco nubosos, con intervalos de nubes vespertinos y brumas matinales. Polvo en suspensión. Temperaturas con pocos cambios que dejarán una noche tropical o tórrida. Viento flojo con brisas costeras; posibilidad de alguna racha fuerte o muy fuerte por la tarde en Ibiza y Formentera.

.-ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes en el litoral almeriense, y nubosidad de evolución en el nordeste que dejará tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes. Polvo en suspensión.

Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios; máximas en ligero descenso en la vertiente atlántica, y en ascenso en la mediterránea. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-CANARIAS: cielos poco nubosos salvo en el norte de las islas montañosas, donde se esperan intervalos nubosos; calima en altura, más significativa en la provincia oriental y Tenerife.

Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso: se alcanzarán los 30 ºC en el sureste de las islas más orientales, en medianías del sur y oeste de las montañosas, y se superarán los 34 ºC en cumbres y medianías del sur y oeste de Gran Canaria, así como en zonas del sureste.

Viento moderado, fuerte en el interior de Lanzarote, sur de Jandía y zonas bajas del sureste y noroeste de las islas montañosas, donde son probables las rachas muy fuertes. Brisas en costas del sur de las islas de mayor relieve. EFE