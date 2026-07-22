La familia apela "a la conciencia" de quienes saben algo sobre Pertur para que hablen

San Sebastián, 22 jul (EFE).- La familia del dirigente de ETA-pm Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, desaparecido ahora hace 50 años, han apelado este miércoles a "la conciencia y la valentía de aquellas personas que saben algo, para que hablen". "Su silencio nos impide conocer la verdad", señala su familia en un comunicado remitido a EFE.

"Se cumplen 50 años desde el 23 de julio de 1976, día de la desaparición de nuestro hermano Eduardo, Pertur. Han sido 50 años de investigaciones fallidas, decepciones y dolor", recuerdan sus allegados en un breve escrito en el que agradecen "las iniciativas para mantener vivo su recuerdo y perseverar en la búsqueda de respuestas".

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No obstante, reclaman "respeto y rigor en el tratamiento público de su figura para evitar la revictimización como principio que debe regir toda iniciativa de memoria".

"Se lo debemos a nuestro hermano y a nuestros padres", señalan en su comunicado, firmado como "familia Moreno Bergareche".

Pertur, de 26 años, fue visto con vida por última vez el 23 de julio de 1976 en el País Vasco francés. Desde entonces, su desaparición sigue siendo un misterio atribuido por algunos sectores a la facción más radical de ETA político-militar, aunque desde otros ámbitos se culpa al terrorismo parapolicial. EFE

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