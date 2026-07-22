Una experta en realeza internacional cree que la princesa Leonor salvará la Corona española tras los escándalos del rey emérito: “No toma el camino fácil”

El rey Juan Carlos y la princesa Leonor, en montaje de Infobae. (Fotos:Europa Press)

En el último mes, la princesa Leonor ha adquirido un gran protagonismo en la agenda de Casa Real tras finalizar su formación militar de tres años por tierra, mar y aire. El crecimiento de su presencia ha provocado que la prensa internacional se fije más en la heredera. Por ejemplo, la prensa danesa sitúa a la princesa como la figura llamada a salvar la monarquía española tras años de desgaste institucional.

El medio BT resume esa expectativa con una idea central: la heredera a sus 20 años “no toma el camino fácil” en una noticia que titula como “La princesa heredera de 20 años salvará a la familia real tras los enormes escándalos”. Su teoría parte de un contraste claro entre la cadena de escándalos vinculados al rey Juan Carlos I y la imagen de disciplina que proyecta la princesa de Asturias, en línea con la de su padre, el rey Felipe VI.

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El diagnóstico que plantea BT es que el futuro de la Corona española fuera de España se lee hoy a través de la figura de Leonor: una heredera con una formación militar de tres años, estudios en Gales y una próxima licenciatura en Ciencias Políticas en Madrid, en un país donde solo “la mitad de la población apoya la monarquía”.

La princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE

La formación militar de la princesa Leonor

Para el medio danés, esa presión no se parece a la de otros herederos europeos de su generación y subraya que, mientras varias casas reales del continente cuentan con sucesores veinteañeros que “se siguen y se miran unas a otras”, el caso español está condicionado por una crisis de reputación mucho más profunda. Esa carga se explica por el rastro que dejó el rey emérito: “Las acusaciones de corrupción, las vacaciones de lujo en plena crisis y el número estimado de no menos de 1500 amantes son solo algunos de los casos que han dejado una profunda huella”.

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La valoración más rotunda la aporta la experta en realeza Emma Paaske, citada por BT, al destacar el camino que ha seguido la princesa de Asturias: “Ya en 2023 empezó el servicio militar, y en España es bastante más largo”. Para la experta, ese recorrido no ha sido simbólico, sino una parte sustancial de su construcción pública.

Casa Real resume en imágenes los tres años de formación militar de la princesa Leonor (Casa Real)

Paaske sostiene que esa formación le ha dado un perfil poco común entre figuras tan jóvenes: “Ha hecho una larga formación militar, en la que ha pasado por los tres ejércitos, y eso es realmente bastante impresionante”. La idea central no es solo el contenido de los estudios, sino el modo en que se han desarrollado. La historiadora insiste en que la princesa ha asumido ese itinerario “en igualdad de condiciones con los demás”.

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“No toma simplemente la solución fácil, toma el paquete completo, y eso da cierto respeto”, explica la experta. En el relato del medio danés, ahí reside una parte de su valor como activo de futuro para la Corona. Paaske eleva aún más su evaluación cuando afirma en BT que “Leonor no ha cometido prácticamente ni un solo error”. La historiadora enmarca esa percepción en una pauta más amplia entre los herederos europeos actuales, a los que describe como una generación especialmente contenida en su exposición pública.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la final del Mundial de fútbol. EFE

Su conclusión es tajante: “Es una característica general de todos los herederos ahora mismo que, desde luego, no pisan demasiado en falso. De hecho, casi no les encuentro manchas”. Según la experta, esa mezcla de disciplina, deber y control de la imagen define a los jóvenes sucesores del continente. “Aproximadamente la mitad de la población apoya la monarquía española, por lo que se avecinan desafíos”, augura Paaske.

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El esfuerzo del rey Felipe VI

Eso sí, la experta considera que el padre de la princesa ha avanzado en la reparación de la institución: “El actual rey Felipe ha limpiado muchísimas cosas. Siguen existiendo voces críticas, pero ha hecho un gran esfuerzo”. Para la historiadora, esa tarea de saneamiento debe desembocar en una transferencia ordenada hacia la siguiente generación: “Será en gran medida tarea del rey Felipe y la reina Letizia legar una casa real más fuerte a su hija”.

Casa Real homenajea a la princesa Leonor con un vídeo que resume sus tres años de formación militar por tierra, mar y aire

El reto final, añade Paaske, será tanto político y territorial como dinástico: “Tiene que representar a toda España, y ese es el gran desafío. Por eso es importante que pueda hablar tanto español como catalán. Geopolíticamente, España es también un lugar bastante interesante, algo que ella también debe tener en cuenta, y por eso ha pasado tanto tiempo por el ámbito militar”, ha concluido Paaske en BT.

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