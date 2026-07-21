Uno de cada doce autónomos compatibiliza su actividad con un empleo asalariado, según UPTA

Madrid, 21 jul (EFE).- La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) advierte de que la pluriactividad se consolida como una de las principales transformaciones del mercado laboral español con uno de cada doce autónomos que compatibiliza su actividad con un empleo asalariado.

En un comunicado difundido este martes, UPTA explica que esta tendencia responde al deterioro del poder adquisitivo de las familias y al encarecimiento de la vivienda, la alimentación y la energía, que está empujando a miles de trabajadores a recurrir al autoempleo como ingreso complementario.

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UPTA considera que el trabajo autónomo ya no responde únicamente a proyectos empresariales o a una vocación emprendedora y que en muchos casos se ha convertido en una herramienta para complementar unos ingresos que no permiten afrontar con estabilidad el aumento del coste de la vida.

Cataluña, Madrid, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Galicia concentran cerca de dos terceras partes de los autónomos en pluriactividad del país, favorecidas por un mayor peso del empleo asalariado y de las actividades profesionales y de servicios.

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En el extremo opuesto se sitúan La Rioja, Cantabria, Navarra, Asturias y Extremadura, donde el menor tamaño del mercado laboral reduce este volumen.

"La pluriactividad ya no es una excepción, es el reflejo de una realidad económica que las administraciones deben afrontar", señala en la nota el presidente de UPTA, Eduardo Abad. EFE

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