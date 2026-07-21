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Turespaña nombra nuevos consejeros de Turismo en Londres, París, Miami y São Paulo

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Madrid, 21 jul (EFE).- El Instituto de Turismo de España (Turespaña) ha anunciado este martes el nombramiento de nuevos consejeros de Turismo en sus oficinas de Londres, París, Miami y São Paulo y una nueva consejera adjunta en Londres.

El organismo, adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, explica que estos nombramientos, publicados en el BOE de hoy, responden a la convocatoria ordinaria incluida en una Resolución emitida el pasado 20 de abril por la subsecretaría del Ministerio para cubrir los citados puestos en las consejerías de turismo de las misiones diplomáticas de España en el exterior.

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Los seleccionados "pertenecen a cuerpos de la Administración General del Estado (A1) y han acreditado los requisitos y méritos exigidos en la convocatoria, entre ellos experiencia en gestión pública, proyección internacional y conocimiento del sector", añade Turespaña en una nota.

En concreto, José Manuel de Juan González será el nuevo consejero de Turismo en Londres e Isabel Alonso Piñar ocupará el puesto de consejera adjunta en esa misma oficina.

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José Antonio Benedicto Iruiñ será el nuevo consejero en la oficina de París; Jesús Adrián Delgado Padilla, en Miami, y Natalia Briales Cristóbal, en São Paulo.

Todos ellos asumirán sus funciones a partir del 1 de septiembre de 2026, coincidiendo con la finalización del mandato de los actuales titulares.

Turespaña recuerda, asimismo, que una de las tareas de los consejeros será continuar con la campaña promocional internacional creada por Turespaña "¿Crees que conoces España? Piénsalo de nuevo" ("Think You Know Spain? Think Again"), que apuesta por el "slow travel", el turismo de interior, los destinos menos masificados, el turismo experiencial y la sostenibilidad. EFE

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