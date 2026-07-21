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La autopsia de los dos cuerpos hallados en Cantabria en 2024 apuntó a un doble homicidio

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Santander, 21 jul (EFE).- El informe preliminar de las autopsias realizadas en 2024 por los forenses del Instituto de Medicina Legal de Cantabria tras la muerte de una mujer de 81 años y su hijo, de 41, en una vivienda de Hinojedo (Suances), apuntó al origen homicida de los fallecimientos.

El Instituto de Medicina Legal ha difundido este martes en un comunicado en el que señala que las autopsias, que se realizaron el mismo día del levantamiento de los cadáveres y al día siguiente, el 7 y el 8 de marzo, "determinaron en ambos casos la etiología médico legal homicida por estrangulación".

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Así consta, añade, en los informes emitidos a la autoridad judicial que instruye la causa, la Plaza número 7 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrelavega.

La Guardia Civil ha detenido, más de años dos después del hallazgo de los cadáveres, a un hombre de 28 años, vecino de Miengo, como presunto autor de las muertes.

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La primera hipótesis en la investigación fue que el hijo había matado a la mujer estrangulándola y después se había suicidado, ahorcándose en un cobertizo situado al lado de la casa en la que convivía con su madre.

Una muestra de ADN que no pertenecía a las personas del entorno de las víctimas condujo a la identificación y detención del presunto autor del doble homicidio, un hombre que había estado haciendo una instalación en la vivienda en 2023 y había vuelto a la casa en distintas ocasiones.

El detenido confesó ante la Guardia Civil y el juez ser el autor de los crímenes antes de ingresar en prisión este sábado, según dijo ayer, lunes, a los periodistas el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.

El delegado felicitó a la Guardia Civil por el trabajo de más de dos años que condujo a la detención del homicida la semana pasada y lamentó que después del crimen se sacaran "conclusiones muy precipitadas". EFE

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