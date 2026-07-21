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Hallan muerta a una mujer con signos de violencia en Benahavís (Málaga)

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Málaga, 21 jul (EFE).- Una mujer ha sido hallada muerta con signos de violencia en una vivienda de Benahavís (Málaga), han informado a EFE fuentes de la investigación. EFE

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