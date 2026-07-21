Hallan el cadáver de un migrante en las costas de Ceuta, posiblemente menor de edad

Ceuta, 21 jul (EFE).- La Guardia Civil de Ceuta ha localizado en las últimas horas el cadáver de un migrante presuntamente ahogado en las costas del litoral ceutí, tratándose de un joven que posiblemente sea menor de edad, según los primeros indicios.

Según ha informado hoy a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se produjo en la tarde de este lunes cuando los agentes fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo en el mar en los acantilados del Sarchal, en aguas de la bahía sur de la ciudad.

PUBLICIDAD

La patrullera de la Guardia Civil acudió al lugar y localizó el cuerpo cerca de la orilla, siendo los agentes de la unidad de los GEAS los que lo recuperaron del mar.

Se trata de un joven que únicamente llevaba puesto traje de neopreno y que, según los primeros datos, podría tratarse de un menor de edad al estimar que puede tener entre 15 y 16 años.

PUBLICIDAD

El cadáver ha sido trasladado a la base del Servicio Marítimo de la Guardia Civil para la práctica de la autopsia que revelará los datos del fallecido, que presuntamente habría intentado entrar a nado y murió ahogado.

El hallazgo eleva a 23 el número de cadáveres aparecidos este año en el litoral ceutí, siendo el cuarto cuerpo recuperado del mar en lo que va de julio. EFE

PUBLICIDAD