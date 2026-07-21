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Elevan a seis los pueblos evacuados por el incendio de Selas (Guadalajara)

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(Actualiza la noticia EX2246 con más información con el listado definitivo de los municipios evacuados)

Toledo, 21 jul (EFE).- La Dirección de la Emergencia del incendio originado en Selas (Guadalajara) ha ordenado la evacuación de las localidades de Establés, Concha, Torrubia, Tartanedo y Pardos, por lo que ya son seis las poblaciones evacuadas por el fuego.

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Así lo ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam), que señala que se ha enviado un ES-Alert a la población para proceder a la evacuación de los núcleos de población.

Estos municipios se unen a Aragoncillo, que también ha sido desalojado y que cuenta con una veintena de habitantes, que han sido derivados a la Escuela Hogar Peñablanca de Molina de Aragón (Guadalajara).

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También se mantiene cortada al tráfico la N-211 entre Selas y Aragoncillo.

Para colaborar en las labores de extinción de este incendio, declarado como situación operativa nivel 2, se está desplazando la Unidad Militar de Emergencias (UME).

A esa hora, se encuentran en el incendio catorce medios aéreos, diez terrestres y 71 efectivos, y colaboran la Unidad Militar de Emergencias, el Ministerio para la Transición Ecológica, la Comunidad de Madrid, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. EFE

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