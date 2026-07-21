El Monbus Obradoiro, principal novedad de la Liga U22 para la próxima temporada

Madrid, 21 jul (EFE).- La Liga U22 de baloncesto hizo pública este martes la lista de 14 equipos que formarán parte de la competición la próxima temporada, con el Monbus Obradoiro como única novedad.

Este martes, la Comisión Delegada de la Federación Española de Baloncesto (FEB) aprobó los grupos y equipos que participarán en la segunda temporada de la historia del torneo organizado por la FEB y la ACB con el apoyo del Consejo Superior de Deportes (CSD).

PUBLICIDAD

Los 14 equipos se distribuyen en dos grupos:

- Grupo A: Real Madrid, Barça Atlètic, Burgos Grupo de Santiago, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Valencia Basket y Bàsquet Girona.

- Grupo B: Kids&Us Manresa, Joventut Badalona, Amara Lleida, Bilbao Basket, UCAM Murcia Juver, Unicaja Alhaurín de la Torre y Obradoiro C.A.B.

La temporada comenzará el 25 de septiembre y terminará con la disputa de la fase final entre seis, del 13 y al 16 de mayo de 2027.

PUBLICIDAD

No repiten participación ni DreamLand Gran Canaria ni Covirán Granada, tras el descenso a Primera FEB de sus primeros equipos, y el Real Madrid defenderá título como vigente campeón. EFE