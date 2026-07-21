El Gobierno acusa al PP de sumarse a la "carrera ultra" de Vox contra la 'ley de nietos'

La ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha criticado este martes al PP por sumarse a la "carrera ultra" de Vox al pedir que se anule la instrucción que permite nacionalizaciones a través de la 'ley de nietos', lo que ha relacionado con su estrategia de "recortar derechos y desproteger a los trabajadores".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha sostenido que el PP busca "establecer ciudadanos de primera y de segunda" mediante políticas migratorias que ha calificado de "xenófobas". "Lo que no quieren es a ciudadanos con derechos", ha aseverado.

PUBLICIDAD

Elma Saiz ha mostrado su "máximo respeto" a la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) exigiendo motivar en qué provincia se inscribe a los electores nacionalizados por la 'ley de nietos', aunque subrayando el hecho de que el organismo rechazara la medidas cautelares planteadas por Vox.

La portavoz del Ejecutivo ha recordado que la denominada 'ley de nietos' salió adelante "con una mayoría importante del Congreso de los Diputados" y que el propio PP "llevaba una medida en este sentido en su programa electoral".

PUBLICIDAD

Este lunes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, confirmó que habían solicitado formalmente "la nulidad de oficio" de esa instrucción, un pasó que también dio Vox hace un par de semanas. Los 'populares' han dicho que están a la espera de ver si se anula o no la instrucción que dictó el Ministerio de Justicia

Vox ha confirmado, además, que recurrirá ante el Tribunal Supremo la resolución de la JEC en la que afirmó no tener competencias para actuar ante las nacionalizaciones de descendiente de españoles, a pesar de que parte del organismo arbitral apreció un "incremento irregular" del censo electoral.

PUBLICIDAD