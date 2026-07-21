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Dubasin admite su deseo de salir del Sporting en plena negociación con Osasuna

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Gijón, 21 jul (EFE).- El extremo del Sporting Jonathan Dubasin admitió este martes, en un comunicado difundido en redes sociales, su deseo de abandonar el club para cumplir "el sueño de jugar en Primera División", en medio de la negociación abierta entre la entidad asturiana y Osasuna por su traspaso.

El club navarro trasladó una primera oferta que fue rechazada por el Sporting, mientras que Osasuna estudia ahora mejorar su propuesta para acercar posturas.

El club asturiano está abiertos a negociar, aunque en primera instancia se remitió a la cláusula de rescisión firmada con el futbolista.

El técnico del equipo rojiblanco, Nicolás Larcamón, expresó el pasado fin de semana tras el primer amistoso del equipo su deseo de seguir contando con el futbolista, aunque reconoció que el desarrollo del mercado puede condicionar la situación.

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El hispano-belga fue incluido en el grupo que este martes emprendió viaje a Vigo para una concentración hasta el final de la presente semana.

En pleno viaje por carretera a tierras gallegas, Dubasin hizo público este comunicado en el que remarcó que es él quien ha pedido "buscar una fórmula de salida pese a existir una cláusula".

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"Jugar en Primera División ha sido mi sueño desde que toqué el primer balón y no sé si otro año voy a tener esta oportunidad", confesó el actual futbolista rojiblanco.

El propio Dubasin quiso agradecer el "apoyo recibido en Gijón" desde su llegada y aseguró que, pese a la negociación abierta, seguirá sintiéndose "vinculado al sportinguismo con independencia del desenlace de la operación".

Dubasin, con contrato hasta 2028, firmó la pasada temporada 17 goles y 4 asistencias, cifras que han despertado el interés de varios clubes de primera división, con Osasuna como el más decidido a la hora de abordar su fichaje. EFE

dsl/gv/ism

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