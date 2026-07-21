Confían en cerrar el perímetro del incendio de Brieva (Segovia) que supera 3.000 hectáreas

Segovia, 21 jul (EFE).- El incendio declarado este lunes en el término segoviano de Brieva, que obligó a evacuar a 420 personas de ocho núcleos de población y mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, evoluciona favorablemente y el operativo confía en cerrar el perímetro, que supera las 3.000 hectáreas.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, los trabajos desarrollados durante la noche han permitido consolidar gran parte del perímetro mediante el uso de bulldozers, después de que el incendio alcanzara una rápida propagación favorecida por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y por la abundancia de cereal y pasto seco, un combustible fino que aceleró el avance de las llamas.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil estima la superficie quemada en más de 3.000 hectáreas.

El operativo centra ahora sus esfuerzos en completar el cierre del perímetro a lo largo de la mañana y en extinguir los puntos calientes que permanecen activos en distintas zonas del incendio, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones.

PUBLICIDAD

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido desde primera hora en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, analiza la evolución del incendio y la situación de las poblaciones desalojadas durante la noche para decidir si las condiciones permiten el regreso de los vecinos a sus viviendas.

El técnico del Puesto de Mando Avanzado durante la noche, Pablo Peña Hernando, ha explicado que la situación de ayer fue "bastante complicada" debido a que el incendio afectó a una superficie de pastos mezclada con zonas arboladas y avanzó rápidamente impulsado por el viento.

PUBLICIDAD

Según ha señalado, la estrategia del operativo se centró prioritariamente en proteger los núcleos urbanos, las viviendas y las explotaciones ganaderas amenazadas por el fuego.

Peña ha destacado que la evolución durante la noche ha sido favorable, ya que el incendio "no ha evolucionado prácticamente", lo que ha permitido avanzar en el cierre del perímetro con bulldozers.

PUBLICIDAD

No obstante, ha advertido de que la evolución durante esta jornada dependerá en gran medida de las condiciones del tiempo, ya que se espera un incremento progresivo tanto de las temperaturas como del viento, circunstancias que podrían complicar las labores de extinción.

El incendio obligó a evacuar a 420 personas de los núcleos de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta, Santo Domingo de Pirón, Berrocal, Aldeasaz, La Cuesta y Caballar, mientras que el municipio de Pelayos del Arroyo permanece confinado como medida preventiva. EFE

PUBLICIDAD

jmm/erbq/crf