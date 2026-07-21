Espana agencias

Confían en cerrar el perímetro del incendio de Brieva (Segovia) que supera 3.000 hectáreas

Guardar
Google icon

Segovia, 21 jul (EFE).- El incendio declarado este lunes en el término segoviano de Brieva, que obligó a evacuar a 420 personas de ocho núcleos de población y mantiene activado el nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial, evoluciona favorablemente y el operativo confía en cerrar el perímetro, que supera las 3.000 hectáreas.

Según ha informado la Junta de Castilla y León, los trabajos desarrollados durante la noche han permitido consolidar gran parte del perímetro mediante el uso de bulldozers, después de que el incendio alcanzara una rápida propagación favorecida por rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y por la abundancia de cereal y pasto seco, un combustible fino que aceleró el avance de las llamas.

PUBLICIDAD

La Guardia Civil estima la superficie quemada en más de 3.000 hectáreas.

El operativo centra ahora sus esfuerzos en completar el cierre del perímetro a lo largo de la mañana y en extinguir los puntos calientes que permanecen activos en distintas zonas del incendio, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones.

PUBLICIDAD

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI), reunido desde primera hora en la Delegación Territorial de la Junta en Segovia, analiza la evolución del incendio y la situación de las poblaciones desalojadas durante la noche para decidir si las condiciones permiten el regreso de los vecinos a sus viviendas.

El técnico del Puesto de Mando Avanzado durante la noche, Pablo Peña Hernando, ha explicado que la situación de ayer fue "bastante complicada" debido a que el incendio afectó a una superficie de pastos mezclada con zonas arboladas y avanzó rápidamente impulsado por el viento.

Según ha señalado, la estrategia del operativo se centró prioritariamente en proteger los núcleos urbanos, las viviendas y las explotaciones ganaderas amenazadas por el fuego.

Peña ha destacado que la evolución durante la noche ha sido favorable, ya que el incendio "no ha evolucionado prácticamente", lo que ha permitido avanzar en el cierre del perímetro con bulldozers.

No obstante, ha advertido de que la evolución durante esta jornada dependerá en gran medida de las condiciones del tiempo, ya que se espera un incremento progresivo tanto de las temperaturas como del viento, circunstancias que podrían complicar las labores de extinción.

El incendio obligó a evacuar a 420 personas de los núcleos de Losana de Pirón, Tenzuela, Carrascal de la Cuesta, Santo Domingo de Pirón, Berrocal, Aldeasaz, La Cuesta y Caballar, mientras que el municipio de Pelayos del Arroyo permanece confinado como medida preventiva. EFE

jmm/erbq/crf

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Las condiciones en la zona continúan siendo “muy adversas”, pero ya se ha podido comenzar a pasar de la defensa al ataque del fuego en muchos flancos

El trabajo durante la noche en el incendio de La Mierla (Guadalajara) consigue frenar el avance hacia Soria: se elevan a 29.000 las hectáreas calcinadas

Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Los jugadores de la Selección Española brindaron por su triunfo en el hotel de Nueva York antes de coger el avión, y también sobre el autobús que les llevó a recorrer la ciudad de Madrid hasta la plaza de Cibeles

Los vinos de la celebración del Mundial: Ferran y Llorente brindan con un exclusivo tinto francés y con un champagne de 2.300 euros

Una doctora alerta de que el riesgo de anisakis aumenta durante el verano: “Ni el limón ni el vinagre lo destruyen”

La doctora Malena García Arredondo recuerda que la infección por anisakis “no es un problema del pasado”

Una doctora alerta de que el riesgo de anisakis aumenta durante el verano: “Ni el limón ni el vinagre lo destruyen”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 21 julio

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 21 julio

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

El tribunal subraya que las expresiones propiciadas a su superior suponen un “acto de insubordinación” que vulnera la disciplina y la jerarquía propias del cuerpo

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

El Supremo suspende a un guardia civil por insultar a su superior: reveló su identidad como agente cuando estaba fuera de servicio en un pub

Cómo saber si un taller es legal: claves para comprobar que cumple la normativa y evitar problemas con tu vehículo

Manuel García-Castellón, exmagistrado de la Audiencia Nacional, habla del sueldo de los jueces y de las oposiciones: “Es un sistema brutal, por no decir bestial”

Subastan una avioneta por 10 euros en el aeropuerto de Sevilla: Aena anuncia la venta de una aeronave abandonada a un precio inaudito

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

ECONOMÍA

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

Europa va perdiendo la carrera por la infraestructura de la IA y se arriesga a quedarse solo con la factura, según advierte Funcas

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 21 de julio

10 consejos para proteger tu tarjeta de crédito y evitar cargos fraudulentos

Han ganado el Mundial y harán crecer la economía: el impulso al PIB que promete el ganador y se agota en seis meses

España conquista el Mundial, pero Luis de la Fuente cobra mucho menos que sus principales rivales: por debajo de Luis Enrique y Vicente del Bosque como seleccionadores

DEPORTES

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

Así se vivió y celebró la final del Mundial desde buques en alta mar o bases en Eslovaquia o Yibuti en los despliegues militares españoles

El encuentro entre Unai Simón y “La Lola Índigo esta” en la celebración del Mundial

Todas las actuaciones de la celebración del Mundial de España en la Plaza de Cibeles

Así te hemos contado la celebración de la Selección en Madrid, en directo| Los campeones del mundo celebran la segunda estrella en Cibeles, en vivo

Los campeones del mundo se dan un baño de masas en Madrid al ritmo de DJ Borja Iglesias, bailes, vino y bromas: “Velada del Año VII, Paredes vs Gavi”