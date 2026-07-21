Calderón: "El futuro español está en buenas manos con Mara, De Larrea o Aldama"

Jaén, 21 jul (EFE).- José Manuel Calderón, que visitó este martes Jaén para presentar el Torneo Internacional de baloncesto 3x3 que se disputará los días 26 y 27 de septiembre en la Plaza de Santa María, analizó el momento que atraviesa el baloncesto español cuando se cumplen veinte años de la conquista del Mundial de 2006.

El exbase extremeño, uno de los integrantes de aquella generación que derrotó a Grecia por 70-47 en la final disputada en Saitama (Japón), recordó aquel éxito como "un punto de inflexión" para el baloncesto nacional y destacó que el legado de aquel equipo continúa vigente tanto por los resultados obtenidos como por la estrecha relación que mantienen sus integrantes.

PUBLICIDAD

"Han pasado veinte años y seguimos teniendo una relación extraordinaria. Lo que conseguimos fue muy importante para el baloncesto español, pero lo mejor es el vínculo que hemos conservado con el paso del tiempo", afirmó Calderón durante su comparecencia.

El triple medallista olímpico aseguró que el presente y el futuro de la selección invitan al optimismo pese al relevo generacional vivido en los últimos años. En ese sentido, resaltó la aparición de una nueva hornada de jugadores capaces de mantener a España entre las grandes potencias internacionales.

PUBLICIDAD

Calderón señaló especialmente el crecimiento de jóvenes con proyección en la NBA, como Aday Mara o Sergio de Larrea, además de la consolidación de Santi Aldama, convertido ya en una de las referencias del baloncesto español en la mejor liga del mundo.

"Siempre aparecen jugadores con mucho talento y eso demuestra que el baloncesto español sigue trabajando muy bien desde la base. Hay motivos para ser optimistas porque existe una generación con capacidad para competir al máximo nivel durante muchos años. Todo ello gracias al apoyo y trabajo de los clubes y de la federación", aseguró el exjugador internacional. EFE

PUBLICIDAD

jmd/ism