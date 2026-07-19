Rescatados en Xàbia dos adultos y dos menores cuyos kayaks eran arrastrados mar adentro

Alicante, 19 jun (EFE).- Dos adultos y dos menores que no podían volver a la costa en sus kayaks, porque la corriente los llevaba mar adentro, han sido rescatados por una embarcación de Salvamento Marítimo y trasladados a Xàbia (Alicante).

El rescate se ha producido a primera hora de este domingo, cuando Salvamento Marítimo ha sido alertado por Emergencias de la Generalitat de que dos adultos y dos niños, que navegaban en sendos kayaks, no lograban volver a la costa.

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Los controlados han movilizado la embarcación Salvamar Fénix que, una vez ha rescatado a las cuatro personas, las ha trasladado a Xàbia (Alicante), según ha informado Salvamento Marítimo en su cuenta oficial de X. EFE