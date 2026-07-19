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Qué dice la prensa internacional del triunfo de España: el mundo se rinde ante los nuevos “reyes” del fútbol

Periódicos de todo el mundo reconocen la superioridad de La Roja y dignifican el papel de una Argentina “con garra”

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Final Copa Mundial de la FIFA 2026 – Argentina Vs España - España levantando la copa
Rodri levanta la Copa del Mundo conseguida por España. (Odd Andersen/ AFP)

España ha conseguido ganar su segundo Mundial en 16 años con una extraordinaria participación en el torneo de Estados Unidos, México y Canadá. Los de Luis de la Fuente han cuajado una competición casi perfecta, con solo un empate a cero en el primer partido y siete victorias en las que solo ha recibido un único gol. Ha derrotado, además, a varias de las favoritas del torneo: Argentina en la final, Francia en semis, Portugal en octavos; y en todo momento, con la sensación de que el partido estaba controlado.

La victoria de Rodri, Ferran, Lamine Yamal y compañía en el New York New Jersey Stadium ha sido la guinda del pastel en el juego de la campeona, con un partido en el que no han permitido a la albiceleste de Leo Messi tirar a puerta en ningún momento. De hecho, Argentina no ha supuesto un peligro real para la portería de Unai Simón hasta los últimos minutos del partido, algo que se ha reconocido en todo el mundo en los titulares de los principales medios de comunicación.

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El diario L’Equipe se ha rendido al equipo que derrotó a la selección francesa en semifinales, bautizando a los de Luis de la Fuente como “los nuevos reyes”. Por su parte, el canal deportivo británico BBC Sport ha contado con la opinión de varios expertos, cuyo veredicto no podría ser más unánime: “Es bueno para el fútbol que haya ganado España”. “Por mucho que admire a Argentina por toda su lucha, coraje y garra; habría sido una injusticia que no hubieran ganado hoy”, sentencia una de las crónicas. En Alemania, Bild describe un partido “largo y reñido en la prórroga” en el que La Roja “presionó durante mucho tiempo” hasta obtener su recompensa.

Ferrán Torres celebra su gol contra Argentina en la final del Mundial. (Europa Press)
Ferrán Torres celebra su gol contra Argentina en la final del Mundial. (Europa Press)

En Estados Unidos hablan de una Argentina “decepcionante”

En Estados Unidos, el New York Times describe el papel de Argentina como “decepcionante”. “Los vigentes campeones no realizaron ningún disparo a puerta hasta el minuto 117″, destaca la crónica, que no se olvida tampoco de Messi, cuya “gloriosa carrera” termina, afirman, con “una gran decepción”. En ESPN Deportes van más allá, y señalan que la albiceleste “no tuvo recursos ni propuesta” y fue España la que “puso el fútbol y los deseos de jugar para ganar”.

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En Argentina, sin embargo, señalan que la tricampeona del mundo “cayó de pie”, recordando que “jugó todo el alargue con uno menos”. Tales palabras son del diario Olé, que también reconoce al equipo de España como “merecido campeón”. En Brasil, por otra parte, alucinan con la racha de los de Luis de la Fuente de 38 partidos oficiales sin perder. “¡Y se quedaron cortos!“, exclaman en el periódico mexicano Récord: ”España dominó a una Argentina que ni siquiera atacó“.

España borda su segunda estrella en su escudo tras superar a Argentina en la final del Mundial 2026.

En España, la segunda estrella de La Roja se ha recibido con euforia. En Marca declaran a la selección “Los Reyes de todos los tiempos” y en Mundo Deportivo señalan al Dibu Martínez como el responsable de que el gol no llegara antes. Este diario y el Sport celebran el gol de Ferran, un “histórico mordisco del Tiburón”. Por último, en el As tiran de nostalgia, y coronan el triunfo de la selección española con un: “Como la primera vez”.

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