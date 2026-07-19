Cuándo juega España el próximo partido tras el Mundial 2026

Los jugadores de la selección española en el partido ante Arabia Saudí (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La selección española estaba hasta ahora inmersa en el Mundial 2026, con el objetivo claro de intentar conseguir la segunda estrella. Después del gran torneo internacional, La Roja dejará pasar unos días, aunque ya sabe cuál será el próximo escenario en el que buscará una nueva copa. La selección española volverá a pisar el verde con la Nations League 2026/27. España afrontará esta competición tras haber firmado actuaciones destacadas en las ediciones anteriores: consiguió el título en 2023 y accedió a la final tanto en 2021 como en 2025.

La quinta temporada de la Nations League estará marcada por un cambio en el formato de la competición. La fase de grupos se disputará en solo dos ventanas internacionales. La primera de ellas, entre el 24 de septiembre y el 6 de octubre, incluirá cuatro partidos, mientras que los dos encuentros finales se celebrarán durante la segunda ventana, que irá del 12 al 17 de noviembre. En esta ocasión, España compartirá grupo con Inglaterra, Croacia y la República Checa, conformando uno de los grupos más exigentes de la competición.

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Las tres salidas que deberá afrontar España ya tienen escenario confirmado. El debut en la liguilla está fijado para el 26 de septiembre en Wembley, uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial. En este estadio, la selección española se medirá por décima vez a Inglaterra. El balance anterior no fue favorable en los primeros encuentros: España perdió las cuatro primeras visitas, aunque en las cinco más recientes ha cosechado dos victorias, dos empates y una derrota.

Los jugadores de la selección española celebrando el gol ante Francia (Reuters/Tim Heitman)

El siguiente desplazamiento de la selección española será para cerrar la larga ventana de septiembre. Croacia, que afrontará una profunda renovación tras el Mundial, recibirá a España el 6 de octubre en la ciudad de Split. El partido se disputará en el estadio del Hajduk, el Poljud. Para la selección española será una cita especial, ya que regresará a un escenario donde solo ha jugado una vez anteriormente: el 23 de febrero de 2000, un encuentro que finalizó con empate sin goles. Antes de enfrentarse a España, Croacia tendrá que jugar a puerta cerrada ante Inglaterra en Rijeka, una decisión adoptada por la organización del torneo.

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En cuanto a la República Checa, todos sus partidos como local se jugarán en Praga, en el Fortuna Arena, estadio del Slavia. La última visita de España a este estadio tuvo lugar en junio de 2022, cuando el equipo nacional empató a dos goles con un tanto agónico de Iñigo Martínez en los minutos finales. Será la octava vez que la selección visite la capital checa, donde su balance es de una victoria (lograda en octubre de 2011 con Vicente del Bosque como seleccionador), cuatro derrotas y dos empates. El partido correspondiente a la fase de grupos de la Nations League 2026-27 está programado para el 12 de noviembre y será el penúltimo de la liguilla para el combinado español.

Mundial 2026 - España 2 - Francia 0 - ES

Las sedes de la selección española

Mientras tanto, la Federación Española de Fútbol sigue perfilando las sedes para los partidos que España jugará como local. La intención es repartir los encuentros de septiembre y octubre entre Santander y Asturias. La selección no disputa un partido en la capital cántabra desde junio de 2008, justo antes de viajar a Austria para conquistar la Eurocopa. En 2020, estaba previsto jugar un amistoso frente a Lituania en Santander como preparación para la Euro, pero la pandemia obligó a trasladar ese encuentro a Leganés en junio de 2021.

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Los jugadores de la selección española celebrando un gol (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

El último partido de la fase de grupos tendrá lugar en Madrid, donde España recibirá a Inglaterra. El Metropolitano ha sido el estadio seleccionado para este duelo, previsto para el 15 de noviembre. Se barajó la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, pero las relaciones actuales entre la Federación y el Real Madrid no son tan fluidas como las que existen con el Atlético de Madrid, lo que inclinó la balanza hacia el Metropolitano. Este partido podría definir las dos primeras plazas del grupo y la ventaja de disputar la vuelta de los cuartos de final como local, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos del calendario.