Los españoles caen en la repesca del Mundial de Ciclismo BMX en Australia

Redacción deportes, 19 jul (EFE).- Los españoles Pablo García, Carlos Ordóñez, Mariona Calvis, Larissa Cabral y Sonia Recuero cayeron en la repesca (denominada 'Last Chance') del Campeonato del Mundo de BMX de Brisbane (Australia), mientras que Rodrigo Morales no ha podido tomar la salida debido a una lesión de rodilla.

Según informa la Federación Española de Ciclismo, en la categoría élite masculina de este deportes olímpico, Pablo García quedó séptimo en su manga de la primera ronda, lo que le obligó a disputar la repesca.

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García volvió a pelear por mantenerse con opciones de clasificación, pero finalizó tercero de su serie, a escasas milésimas de la segunda posición que otorgaba el pase a los octavos de final.

En la competición sub-23 masculina, Carlos Ordóñez tampoco pudo acceder directamente a las eliminatorias tras concluir sexto en su manga inicial. El madrileño dispuso de una segunda oportunidad en la repesca, donde fue tercero, quedándose igualmente a un paso de las dos plazas que daban acceso a los cuartos de final.

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En la categoría élite femenina, Mariona Calvis finalizó quinta en su serie de la primera ronda y repitió esa misma posición en la repesca, despidiéndose de la competición frente a algunas de las mejores especialistas del panorama internacional. Entre las mujeres sub-23, Larissa Cabral también afrontó la ronda de repesca después de concluir octava en su manga inicial. En el 'Last Chance' fue quinta y no pudo acceder a los cuartos de final.

El Campeonato del Mundo de BMX se disputa en la localidad australiana de Brisbane (este del país) hasta el próximo 25 de julio. EFE