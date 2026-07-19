El incendio de Plan (Huesca), en vías de estabilización tras afectar a unas 80 hectáreas

Zaragoza, 19 jul (EFE),.- El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar) ha informado este domingo de que el fuego localizado en Plan (Huesca) muestra una evolución favorable y se encuentra en vías de estabilización tras resultar afectada una superficie de aproximadamente 80 hectáreas.

Los trabajos durante la jornada se están centrando en abrir una línea de defensa para consolidar el perímetro, según ha precisado Infoar.

En el terreno hay desplegadas, por parte del dispositivo aragonés, tres brigadas helitransportadas y helicópteros, además de un bormbardero, mientras que de la Comunitat Valenciana participa un anfibio ligero y, además, en la zona también trabaja un helicóptero bombardero. EFE

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