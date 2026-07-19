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El finlandés Pajari (Toyota) gana en Estonia su primer rally del Mundial

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Redacción deportes, 19 jul (EFE).- El finlandés Sami Pajari (Toyota) ganó por primera vez una prueba del Mundial al imponerse este domingo en el Rally de Estonia.

Pajari, copilotado por su compatriota Marko Salminen, cerró este domingo la novena carrera de 2026 con un tiempo de 2h31:16.5 en los tres días de competición para aventajar al segundo, el sueco Oliver Solberg (Toyota), por 19 segundos y medio.

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El francés Adrien Fourmaux (Hyundai) clasificó al primer vehículo que no es de la marca japonesa, dominadora del campeonato, en la tercera posición, pero ya a 53.8 de los escandinavos de Toyota, mientras que el belga Thierry Neuville (Hyundai) fue cuarto a 59.7 de los vencedores.

El vigente campeón, el francés Sébastien Ogier (Toyota), que suma en su palmarés nueve títulos mundiales, no pudo superar la quinta plaza y finalizó una posición por delante del líder de la presente temporada, el británico Elfyn Evans (Toyota), a 1:32.9 en el caso del francés y a 2:01.0 en el del galés.

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Pajari, de 24 años, ganó en Estonia 12 de las 18 especiales; Solberg lo hizo en cinco y Neuville en una.

El piloto finlandés debutó en el campeonato en la prueba de su país de 2019, dos años más tarde se impondría en el campeonato júnior y en 2024 se hizo con el título de WRC2, la segunda categoría del Mundial de Rallys. En 2025, Sami finalizó octavo en la tabla general.

Evans se mantiene al frente de la tabla con 177 puntos por 152 del japonés Takamoto Katsuta (Toyota), quien no pudo acabar en Estonia entre los mejores debido a problemas mecánicos y se clasificó vigésimo primero.

Por su parte, Pajari se sitúa con 144 puntos en la tercera plaza por delante de Ogier, Solberg, Neuville y Fourmaux, entre la cuarta y la séptima posición con 139, 130, 111 y 111 unidades, respectivamente. EFE

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