El día 39 del Mundial, en 5 claves

Redacción deportes, 19 jul (EFE).-

1 - España-Argentina, el momento cumbre

Después de 39 días del Mundial, el partido número 104 es el momento decisivo: el duelo por el título y la hegemonía entre España y Argentina en el estadio MetLife. Una final tremenda en lo colectivo y en cada individualidad, con dos por encima de todas dentro de las expectativas más definitivas: Lionel Messi contra Lamine Yamal, 20 años de diferencia entre los dos, ambos en el foco de la final. España aspira a su segundo título. Argentina, el cuarto y el segundo seguido. La gloria absoluta y eterna de ser campeón del mundo.

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2 - Messi y la presión de Mbappé

Messi necesita marcar goles en la final para terminar en la cima goleadora de esta edición y recuperar la condición de máximo anotador de la historia de los Mundiales, al menos durante los próximos cuatro años. No hay otra vía. Así lo dicta el doblete de Kylian Mbappé en la montaña rusa, divertida y de vértigo, que fue el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Francia e Inglaterra. Messi, con ocho aciertos, debe marcar dos dianas para ser el máximo goleador de esta edición y una para igualar los 22 goles del atacante francés en la historia de los Mundiales. España sólo ha encajado un tanto en siete encuentros en el torneo.

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3 - Anillos de campeón para los ganadores

Por primera vez en su historia, al estilo del deporte estadounidense, los campeones del Mundial recibirán un anillo de campeón cada uno. “Se confeccionarán únicamente 2.026 ejemplares, de los cuales 30 se otorgarán a los ganadores y el resto, 1.996 piezas, se pondrán a la venta para los aficionados de todo el mundo”, explica la FIFA. Aparte de los anillos, también se entregará tanto el tradicional trofeo de campeón del mundo como las medallas de oro de siempre.

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4 - Diez goles y tercer puesto de Inglaterra

Liberadas de responsabilidades Inglaterra y Francia, el encuentro por el tercer y cuarto puesto fue un partido de otra dimensión, atractivo y trepidante, entre la distensión del duelo de consolación. Un espectáculo total para el aficionado. Puro fútbol. Nada defensivo. Inglaterra ganaba 0-4 al descanso. Increíble. Los goles fueron de Bukayo Saka (2), Ezri Konsa y Declan Rice en la primera parte. Francia resurgió en la segunda, con dos tantos de Mbappé y uno de Barcola, pero finalmente fue Saka quien anotó el 3-5 de penalti. Aún sumó Dembélé el 4-5 en el tiempo añadido. Pero Bellingham hizo una obra de arte en el minuto 97. El 4-6. Fue la despedida de Didier Deschamps al frente de la selección francesa.

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5 - Olise supera a Pelé

Michael Olise rebasó la historia en el Mundial 2026. En su estreno en la competición más grande de todas, dotado de una visión extraordinaria para el pase al espacio, ha entregado siete goles a sus compañeros. Es el récord absoluto de asistencias en una edición de este torneo, por encima de las seis del astro brasileño Pelé en 1970. Es la dimensión del Mundial de Olise, irregular por momentos, pero definitivo la mayoría de las veces. Un asombroso jugador que debe determinar su futuro. Es del Bayern Múnich, pero el Real Madrid es su deseo, según publicó L’Equipe. EFE

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