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El Caballo de Troya que imaginó Homero se hace realidad en un rincón de Sevilla

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Fermín Cabanillas

Gilena (Sevilla), 19 jul (EFE).- El mítico Caballo de Troya que imaginó Homero hace 29 siglos y plasmó en los poemas de ‘La Odisea’ se ha hecho realidad en la localidad sevillana de Gilena, gracias a la iniciativa de los gestores de su Colección Museográfica y a la inquietud por organizar algo que perdure en sus jornadas anuales.

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El impresionante caballo se construye en madera sobre un armazón de hierro en las instalaciones de este espacio cultural, donde el año pasado se creo un impresionante barco etrusco del siglo VI antes de Cristo, con destino a las jornadas Castra Legionis, un clásico ya en el calendario de septiembre para los amantes de la historia en toda España.

La réplica de Homero tiene seis metros de altura y podría albergar hasta a 14 personas -acercándose mucho a un original que se cree que pudo estar en torno a los 11 metros- y ser lo suficientemente grande para esconder a un grupo de guerreros, pero no muy numeroso, solo lo suficiente para abrir la ciudad desde dentro y dejar pasar a su ejército.

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Ha habido que imaginar el caballo o bien tirar de lo que se ha visto en el cine, como en ‘Troya’ (2004), que mostraba uno de 12 metros de altura, mientras que en Çanakkale (Turquía) se puede ver una réplica en madera cerca de las ruinas de la antigua Troya, con 15 metros de alto.

De un pequeño modelo en 3D al resultado final

Manuel Jesús Díaz, doctor en Arqueología, es uno de los implicados en un proyecto que surgió tras terminar las jornadas del año pasado, cuando pensaron “hacer algo en torno a 'La Odisea' y fue cuando se planteó la posibilidad de tener este año el Caballo de Troya”.

Ramón Rico, uno de los voluntarios que colabora con el museo, elaboró algunos diseños y usó una impresora 3D para sacar el primer boceto real.

Ya se puede ver el impresionante caballo, que supera la tonelada de peso y se ultima en el patio de un lugar ciertamente llamativo.

Con menos de 4.000 habitantes, Gilena tiene un museo pionero en España, con iniciativas como la impresionante muralla púnica que se puede ver en sus instalaciones, donde el año pasado se construyó un barco etrusco con el que se recreó la batalla de Alalia (en torno al 537 antes de Cristo).

Sin referencias físicas para trabajar

Todo con el agravante de no tener referencias físicas para trabajar, “porque en la obra de Homero, el Caballo solo se menciona de pasada, y, de hecho, se ha perdido el texto original en el que se narra la caída de Troya”, explica el arqueólogo.

Se trabajó entonces teniendo en cuenta que hacia el siglo VIII antes de Cristo “es cuando se componen los poemas homéricos y se recurrió a esa fecha” que los expertos llaman “el geométrico griego”, además de trabajar “con una serie de figurillas de bronce de caballos”.

Manuel Jesús Díaz destaca que, para conseguir lo logrado, ha sido imprescindible el trabajo de todo el voluntariado de la colección museográfica, "porque esto para una sola persona es imposible”, de modo que, todos a una han trabajado “cada uno de acuerdo a sus habilidades y a sus posibilidades”, hasta terminar algo impensable si no es con la unión de muchas personas por un mismo fin. EFE

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(Foto) (Vídeo) (Audio)

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