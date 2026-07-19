Castilla-La Mancha elabora un plan para la zona afectada por el incendio de Guadalajara

Toledo, 19 jul (EFE).- El Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando un plan de recuperación de la zona afectada por el incendio que se declaró el jueves en La Mierla, en la Sierra Norte de Guadalajara, y pedirá apoyo para su ejecución a la Administración General del Estado.

El Ejecutivo autonómico está pensando en todas las personas que viven en el entorno y en los más de 20 municipios que han sido desalojados, que "lo van a perder todo", por lo que está preparando un plan de recuperación de la zona, ha indicado este domingo la consejera de Desarrollo Sostenible, en un vídeo que ha remitido este departamento del Gobierno regional.

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Gómez ha avanzado que será un plan de reestructuración y de recuperación de la zona, para que los habitantes de la comarca puedan contar con elementos que hagan que su vida y su desarrollo socioeconómico no se vea mermado por este incendio.

Asimismo, ha explicado que el Gobierno castellanomanchego ha pedido a la Administración General del Estado que apoye a la Administración autonómica en la aplicación de este plan, cuyo contenido va a ir siendo desgranando próximamente.

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Aunque la consejera de Desarrollo Sostenible ha hecho hincapié en que "lo primero y lo principal es que controlemos este incendio". EFE