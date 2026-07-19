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Amenazados por los golpes de calor, los perros intentan sobrellevar la temperatura extrema

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Diana Illa Cruz

Barcelona, 19 jul (EFE).- Los paseos cortos, la búsqueda desesperada de sombra e infinitos litros de agua marcan el difícil día a día de los perros, que sufren igual o más que sus dueños las temperaturas extremas que azotan España este verano y que pueden llegar a provocarles fuertes golpes de calor.

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"En general, los veranos son difíciles, pero este año sí que lo está pasando fatal el pobre. Ha sido el peor de todos", confiesa a EFE una de las afectadas mientras pasea con su perro por el centro de Barcelona.

Para mitigar este ahogo, los propietarios explican que reducen las salidas a trayectos exprés de apenas "cinco o diez minutos", priorizando siempre las horas de sombra por la mañana y por la noche, y buscan refugio dentro de los hogares con el uso constante de ventiladores y aire acondicionado.

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"En casa mejor, al final el aire acondicionado ayuda y puedes estar buscando siempre el fresco, porque el azulejo es más frío y es donde está", señala otro dueño sobre su mascota.

Otros tratan de mitigar las altas temperaturas mediante la hidratación, bebiendo en algunos casos hasta consumir "tres o cuatro litros de agua diarios".

Esta necesidad extrema de líquido responde a que los perros carecen de un sistema de sudoración como el humano y "dependen de la respiración para equilibrar esta temperatura", indica a EFE el veterinario Cidio Moreira, de la Clínica Taquarí.

Es por ello que la ventilación y el control de la humedad resultan primordiales, ya que en ambientes cerrados las mascotas sufren un ahogo similar al de las personas cuando experimentamos "la sensación que nos cuesta entrar el aire, por más que respiremos".

"Si estamos a una temperatura de 30 grados, dentro de un coche estará a 45 grados", advierte el especialista para alertar sobre el peligro de los cambios repentinos de temperatura durante el día, ante los cuales el animal no tiene tiempo de regularse.

Es en este momento preciso cuando ocurren los golpes de calor, cuyos primeros síntomas visibles son el jadeo, la respiración rápida y un cambio de color en las mucosas provocado por la dilatación y congestión de los vasos sanguíneos.

Ante este aumento drástico de la temperatura interna, las mascotas entran en pánico mientras su organismo libera sustancias inflamatorias que terminan afectando gravemente a todos los órganos.

"Tenemos dos o tres horas para actuar como máximo para poder hacer algo", alerta el experto de la Clínica Taquarí sobre el crítico margen de tiempo disponible para salvar la vida del animal en este escenario.

En caso de emergencia, aconseja mojar al perro de inmediato con agua fresca y mantenerlo bien ventilado, prohibiendo taxativamente el uso directo de hielo o taparlo con una manta en cualquier caso.

Siguiendo las precauciones que parece que ya toman los dueños en la calle, el veterinario recomienda evitar siempre el horario más cálido, aunque advierte de que el peligro no desaparece durante la noche si no corre aire y el suelo sigue induciendo calor.

Desgraciadamente, Moreira Flores lamenta que la clínica ya está registrando casos de perros afectados por la falta de ventilación en coches y viviendas, descuidos inesperados que suelen ocurrir, dice, cuando las "advertencias pasan desapercibidas". EFE

dic/mg/jlm

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