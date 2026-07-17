Espana agencias

Organizaciones reclaman a Gobierno la aprobación del real decreto de Red de Vías Pecuarias

Guardar
Google icon

Madrid, 17 jul (EFE).- La ong Ecologistas en Acción junto a otras organizaciones exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la aprobación definitiva en el próximo Consejo de Ministros del real decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, recogida en la ley de 1995.

Las organizaciones denuncian que la recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, "se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina". Una situación que temen "siga agravándose".

PUBLICIDAD

Según un comunicado de Ecologistas, la petición la firman entre otras la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España.

Las entidades exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, que, afirman, constituye "un bien público clave" para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva.

PUBLICIDAD

Además, subrayan, que las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.

Por ello, reclaman a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la aprobación definitiva en el próximo Consejo de Ministros del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, que "ha sido sometido en dos ocasiones a información pública -la primera en 2023- y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado".

Según EA, más de treinta años después de la aprobación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en la que está recogida la red, "aún no ha sido desarrollada", pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y el desarrollo de sus valores.

Recuerdan que la declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023 "resulta difícilmente efectiva" sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa".

Las vías pecuarias y caminos públicos abiertos, aseguran, constituyen, además, "una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer".

Desde EA expresan su "profunda preocupación" por el retraso en la aprobación del real decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias, sostienen, están a la espera de la aprobación del real decreto, que constituirá "un impulso decisivo" para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y de movilidad. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Perseidas 2026: dónde se pueden ver y cuál será la mejor noche para disfrutar de ellas

Esta lluvia de estrellas, conocida también como Lágrimas de San Lorenzo, es uno de los mayores espectáculos astronómicos del año

Perseidas 2026: dónde se pueden ver y cuál será la mejor noche para disfrutar de ellas

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

El contexto económico internacional ha provocado un incremento histórico en los precios de la energía eléctrica en el país

Conoce las mejores horas para usar la luz en España

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

Mercede González ha asegurado que nunca se habría reunido con Leire Díez si hubiese sabido sus intenciones de influir en el cuerpo

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

Encuentran en Barcelona los primeros rinocerontes de la península Ibérica: dos esqueletos de hace 200.000 años en extraordinarias condiciones

Junto a los restos animales, los investigadores han encontrado indicios de un poblado neandertal

Encuentran en Barcelona los primeros rinocerontes de la península Ibérica: dos esqueletos de hace 200.000 años en extraordinarias condiciones

La nueva normativa obligatoria europea que puede subir los precios de los coches nuevos en España

El reglamento GSR2 de la UE entró en vigor el 7 de julio y exige cámaras, frenos avanzados y caja negra en todos los vehículos matriculados a partir de esa fecha

La nueva normativa obligatoria europea que puede subir los precios de los coches nuevos en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

La directora de la Guardia Civil asegura ante el juez que es “víctima” de la trama de ‘las cloacas’ y de Santos Cerdán

El autor de la fotografía de Lamine Yamal de bebé con Messi explica la historia que hay detrás: “Demostró grandes dotes de buen padre”

Pedro Sánchez irá a la final del Mundial en Nueva York y se volverá a encontrar con Donald Trump

El plan de Feijóo de inmigración para “controlar” las fronteras y decidir “quién entra, cómo y para qué”

Boadilla quiere cerrar la penúltima herida de la Gürtel 20 años después: construirá una piscina olímpica en el esqueleto fantasma por el que el exalcalde se llevó 510.000 euros

ECONOMÍA

La nueva normativa obligatoria europea que puede subir los precios de los coches nuevos en España

La nueva normativa obligatoria europea que puede subir los precios de los coches nuevos en España

El error más común con el aire acondicionado que te hace pagar más: bajar la temperatura de 26 a 24 grados eleva hasta un 16% el consumo

La Justicia le da la razón a Renfe: no tendrá que indemnizar a dos viajeras que perdieron un vuelo de Madrid a Bruselas por una avería de un tren

Los expertos prevén un repunte en la inflación de los alimentos este 2027 por el calor extremo: los no procesados serán los primeros en subir

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

La calidad del aire amenaza la final del Mundial en Nueva York: qué niveles obligarían a suspenderla o aplazarla

El esloveno Slavko Vincic será el árbitro de la final del Mundial 2026: España nunca ha perdido un partido dirigido por él

Una campaña en Francia con más de 82.000 firmas exige repetir la semifinal ante España por el penalti a Lamine Yamal

El “Baby Barça” contra su ídolo: la generación que creció admirando a Messi ahora quiere destronarlo en la final del Mundial 2026

La confesión de Xabi Alonso sobre el corte en el muslo que casi lo deja fuera de la semifinal contra Alemania en 2010: “No le digas nada al míster”