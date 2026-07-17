Organizaciones reclaman a Gobierno la aprobación del real decreto de Red de Vías Pecuarias

Madrid, 17 jul (EFE).- La ong Ecologistas en Acción junto a otras organizaciones exigen al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico la aprobación definitiva en el próximo Consejo de Ministros del real decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, recogida en la ley de 1995.

Las organizaciones denuncian que la recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, "se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina". Una situación que temen "siga agravándose".

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Según un comunicado de Ecologistas, la petición la firman entre otras la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España.

Las entidades exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, que, afirman, constituye "un bien público clave" para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva.

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Además, subrayan, que las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.

Por ello, reclaman a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la aprobación definitiva en el próximo Consejo de Ministros del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, que "ha sido sometido en dos ocasiones a información pública -la primera en 2023- y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado".

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Según EA, más de treinta años después de la aprobación de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias, en la que está recogida la red, "aún no ha sido desarrollada", pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y el desarrollo de sus valores.

Recuerdan que la declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2023 "resulta difícilmente efectiva" sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa".

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Las vías pecuarias y caminos públicos abiertos, aseguran, constituyen, además, "una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer".

Desde EA expresan su "profunda preocupación" por el retraso en la aprobación del real decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias, sostienen, están a la espera de la aprobación del real decreto, que constituirá "un impulso decisivo" para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y de movilidad. EFE

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