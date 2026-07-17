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La reina visitará el 24 de julio Adolfo Domínguez por el 50 aniversario de la firma textil

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Ourense/ Madrid, 17 jul (EFE).- La reina Letizia visitará el viernes 24 en San Cibrao das Viñas (Ourense) las instalaciones de Adolfo Domínguez, ha informado Casa Real, y lo hará por los 50 años de la firma decana de la moda española y la primera en cotizar en bolsa, cuyas riendas sujetan ahora las hijas del diseñador gallego.

Adriana y Tiziana Domínguez son presidenta ejecutiva de la compañía y directora creativa en la empresa, respectivamente.

La última vez que estuvo la reina en la provincia ourensana fue el año pasado con motivo de los incendios forestales registrados en el mes de agosto cuando recorrió junto a Felipe VI varias zonas afectadas por las llamas. Allí conoció de primera mano los trabajos de los equipos de emergencias, además de la situación vivida por los afectados.

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Ahora, el motivo de su desplazamiento es bien diferente, pues se trata de una marca de la que viste con frecuencia prendas en una ya larga relación; no en vano, escogió una chaqueta blanca del diseñador para su primera aparición con el entonces Príncipe de Asturias en noviembre de 2003 en los jardines del Pabellón del Príncipe del Palacio de la Zarzuela.

'La arruga es bella' es la frase con la que se identifica a Adolfo Domínguez (Pobra de Trives, Ourense, 1950) desde los años ochenta del pasado siglo, un lema que perdura y que va a perdurar en el imaginario colectivo, con el que el creador pretendía reivindicar tejidos nobles como el lino.

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De hecho, a través de su fundación la firma participa en la recuperación del lino en Galicia en colaboración con la Xunta y la asociación Legados, en la llamada 'Iniciativa gallega por el lino' presentada en junio de 2026 y que busca reactivar su cultivo para fabricar fibra textil, generar empleo, dinamizar el rural y abastecer al sector de la moda.

Pero su legado en la moda y en la vida va mucho más allá, como demuestra el documental 'El eco de otras voces', realizado por su hija Adriana Domínguez y en el que se ofrecen por boca del diseñador y escritor, además de personas cercanas, sus facetas menos conocidas, como su infancia en Trives (Ourense) donde sus padres se iniciaron en el mundo textil, su paso por la cárcel franquista o sus años universitarios en París.

Entre las mujeres que han confiado en su costura están Michelle Jenner o Andrea Duro.

En el último ejercicio 2025/26 (marzo 2025-febrero 2026), el grupo de moda alcanzó una facturación de 139 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,8 % respecto al ejercicio anterior, según los datos aportados.

En la actualidad, la red de distribución cuenta con 379 puntos de venta en 54 países, con 13 aperturas, todas en ámbito internacional. EFE

lrt-it/am/jdm

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