Elma Saiz tacha de "incomprensible" que la Audiencia mantenga el jurado popular en la causa contra Begoña Gómez

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha tachado de "incomprensible" que la Audiencia Provincial de Madrid mantenga el juicio con jurado popular a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pese a que en su opinión es una causa que está "contaminada" y "politizada".

Así, en una entrevista en el programa 'Mañaneros 360' de 'TVE', recogida por Europa Press, Elma Saiz ha señalado que espera que el jurado popular declare a la mujer de Sánchez "inocente" en el juicio que Gómez enfrentará por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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"Yo espero que los ciudadanos seleccionados hagan justicia y declaren a Begoña Gómez inocente", ha apostillado la ministra, quien ha recordado que la Fiscalía "pide la absolución" de Gómez.

En su opinión, la mujer del jefe del Ejecutivo ha realizado un "ejercicio de estoicidad" y "de dignidad" en una causa "que nunca tendría que haber empezado".

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