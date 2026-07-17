Bruselas urge a España a seguir separando los mandatos del Gobierno y el fiscal general

Bruselas, 17 jul (EFE).- La Comisión Europea (CE) ha urgido este viernes a España a que siga desvinculando los mandatos del Fiscal General del Estado y del Gobierno y se alinee con las normas europeas sobre autonomía del Ministerio Fiscal, y ha señalado que, aún con la adopción del Plan Estatal anticorrupción, no ha mejorado la aplicación práctica de las leyes ya existentes en este área.

Son las recomendaciones a España en el Informe del Estado de Derecho de la Unión Europa de 2026, el ejercicio anual de revisión por parte de la Comisión sobre los avances en cada Estado miembro en materias como la independencia judicial, la lucha anticorrupción, la libertad de prensa o los contrapesos al poder, entre otras áreas.

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En esta ocasión, Bruselas no abre ningún nuevo frente a España y recupera advertencias sobre las que ya avisó en ediciones anteriores, desde la crítica a la vinculación entre los mandatos del Fiscal General del Estado y del Ejecutivo hasta la falta de avances en legislación sobre grupos de presión, conflictos de intereses y declaración de activos de personas en funciones de alta responsabilidad ejecutiva.

"El Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción se ha adoptado pero no ha mejorado la implementación práctica de las reglas existentes", señala el informe del Ejecutivo comunitario. EFE

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