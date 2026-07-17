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Andrés Ferrari llega a Gijón para cerrar su cesión al Sporting

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Gijón, 17 jul (EFE).- El delantero uruguayo Andrés Ferrari llegó a Gijón para cerrar los últimos detalles pendientes de su incorporación al Sporting en calidad de cedido una vez se haya sometido al habitual reconocimiento médico y después firmar su nuevo contrato.

El club rojiblanco limó diferencias de forma notable con el Sint-Truiden belga en la última semana, hasta desatascar una negociación que llegó a estar en riesgo por el interés de otros clubes.

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El Sporting asumió un desembolso económico relevante para mejorar su propuesta y satisfacer las pretensiones de la entidad belga, consciente de que el delantero figuraba entre las prioridades marcadas por la dirección deportiva y el cuerpo técnico que encabeza Nicolás Larcamón para reforzar el ataque en la temporada 26/27.

El propio futbolista, delantero centro de 23 años, mostró públicamente en todo momento su deseo de volver a Gijón, ciudad en la que durante seis meses defendió la camiseta rojiblanca en la 25/26, factor que resultó clave para precipitar el desenlace de la operación.

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A falta de resolver los últimos trámites del fichaje, así como el reconocimiento médico y la rúbrica del contrato, el delantero se sumará de inmediato a las órdenes de Larcamón, si bien continúa en fase de adaptación al trabajo grupal tras la grave lesión de peroné sufrida durante la pasada temporada en Gijón.

Su vuelta supondrá recuperar a un futbolista que, pese a disputar apenas 270 minutos antes de la fractura sufrida frente al Castellón, dejó un buen recuerdo en el club al anotar dos goles en ese breve tramo de competición. EFE

dsl/mfc/apa

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