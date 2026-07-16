Reyes Maroto afirma que su proyecto para Madrid tiene "raíces" y el apoyo de la militancia

Pilar Martín y Macarena Soto

Madrid, 16 jul (EFE).- La exministra y actual líder del PSOE de Madrid, Reyes Maroto, tiene claro que sus compañeros de partido avalarán en las primarias municipales sus tres años de oposición en el Ayuntamiento de la capital así como el proyecto que tiene para la ciudad, que cuenta con "raíces, equipo" y el apoyo de "la militancia de base".

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En una entrevista con EFE, Maroto expone su plan para Madrid, muestra su confianza en que ganará la votación del domingo donde se enfrentará a la que hasta ahora ha sido su mano derecha en el Ayuntamiento, Enma López, e invita a que sea ella la que tenga que mostrar qué diferencias habrá entre ambas propuestas.

Con la certeza de haber devuelto la confianza a quienes pensaban que los socialistas no "creían" en el potencial del partido en Madrid, Maroto incide en que afronta las primarias con tranquilidad y está "preparada" para ganarlas.

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"Tengo un equipo ganador y un proyecto que creo que puede ilusionar de cara al año 2027", afirma la socialista, quien asegura que va a defender la continuidad de su proyecto "porque vale la pena" y es la alternativa al PP del alcalde José Luis Martínez Almeida.

Maroto se detiene a hablar de Enma López -una contrincante que no esperaba en las primarias de este domingo a la que las dos llegan con más de un millar de avales- y su paso al frente, que la propia exministra tildó esta semana de "deslealtad".

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López ha sido, según relata, "no sólo" su mano derecha durante los tres últimos años, sino la persona que dirigió su campaña electoral para el Ayuntamiento en 2023 y cree que la concejala no responderá a este calificativo porque sabe que se ha "equivocado" al presentarse sin contar con su respaldo.

Maroto pide una campaña "limpia" y "respetuosa" para que los militantes puedan elegir teniendo toda la información necesaria y emplaza a López a explicar qué proyecto va a presentar y en qué se diferenciará del suyo después de estar más de tres años en el mismo equipo.

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"Yo creo que lo tiene que explicar ella porque mi proyecto se conoce, es el que hemos estado construyendo estos tres años y medio", incide.

Pese a todo alaba la candidatura de López que "puede aportar mucho" tal como ha estado haciendo "hasta hace poco" en el grupo municipal socialista.

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Eso sí, al contrario que López, que apuesta porque Maroto esté en su lista en 2027 si gana las primarias, ella defiende que tiene un "equipo maravilloso" y que aunque aún es pronto para confeccionar candidaturas, se rodeará de los "mejores".

El "gran desafío" de la actual líder socialista madrileña es "echar a los Airbnb" de la ciudad porque su objetivo es que los vecinos puedan acceder a la vivienda en sus barrios, frente al "modelo basado en la especulación y el pelotazo" de Almeida.

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Y la limpieza será el segundo, como así lo defiende en cada pleno en Cibeles porque "Madrid está sucia y es una realidad".

Pero además, para la exministra de Turismo, en la ciudad se volverá a hablar de la tasa turística, algo a lo que el Gobierno de Almeida se opone frontalmente.

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"Los más de 12 millones de turistas contribuyen también a nuestro modelo de ciudad, no solo consumen servicios, sino que también contribuyen al sostenimiento y creo que este debate lo tenemos que tener y lo llevaré en el programa electoral", anuncia.

Unas políticas que desean aplicar con Pedro Sánchez como presidente, con el cargo revalidado tras las elecciones generales de 2027, porque "a Madrid le sienta bien" el Gobierno del líder socialista.

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Preguntada por las causas judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente, Maroto pide centrarse en Madrid y los problemas de los madrileños porque a su juicio la ciudadanía está "intoxicada" con "cosas que no le afectan en su día a día".

El resultado de las primarias se conocerán el domingo por la noche, cuando España juegue la final del Mundial de fútbol, un partido que ella verá en la pantalla del paseo fluvial de Madrid Río.

"Lo voy a celebrar, espero, viendo a la selección española levantar la segunda copa de campeones del mundo", augura. EFE

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