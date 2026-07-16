La directora de la Guardia Civil llega a la Audiencia para declarar por el caso Leire

Madrid, 16 jul (EFE).- La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, ha llegado a las 9:48 horas a la Audiencia Nacional para declarar como imputada en el caso Leire por presuntamente promover, en connivencia con la exmilitante del PSOE, la apertura de expedientes a miembros de la UCO inmersos en investigaciones que afectan al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

Mercedes González, que debe comparecer esta mañana ante el juez Santiago Pedraz, ha llegado en un coche oficial que la ha dejado en las escaleras de entrada a la puerta de autoridades de la Audiencia Nacional, al igual que se procedió con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero cuando fue citado a declarar como imputado en el caso Plus Ultra.

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Al salir del vehículo y antes de subir las escaleras, la directora general de la Guardia Civil, que vestía un traje rosa fuscsia, se ha girado y ha saludado con la mano a los periodistas que aguardaban enfrente su llegada.

Minutos antes, a las 9.40 horas, llegaba acompañado de su abogado su número dos, el Director Adjunto Operativo (DAO), Manuel Llamas, quien también ha sido llamado a declarar este jueves como imputado por los mismos hechos.

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De hecho, está previsto que declare primero el DAO de la Guardia Civil y después lo haga Mercedes González.

Según la investigación, Leire Díez mantuvo con Mercedes González "diversas comunicaciones telefónicas" y tres encuentros acreditados, dos el 30 de septiembre y el 20 de diciembre de 2024 y el tercero el 2 de abril de 2025.

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González terminó admitiéndolos en su comparecencia en el Senado el 16 de junio, si bien hizo hincapié en que se limitaron a tomar un café para hablar de asuntos banales.

No opinan lo mismo el juez y la Fiscalía, que le atribuyen a ella y al DAO delitos de prevaricación y obstrucción a la Justicia, a la luz de lo desvelado por la UCO en uno de sus informes, en el que aporta indicios de la presunta implicación de González y de Llamas en el objetivo de desacreditar a esta unidad perseguido por Leire Díez.EFE

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