El Gobierno dedicó 52 millones a la protección social de españoles en el exterior en 2025

Madrid, 16 jul (EFE).- El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones dedicó en 2025 más de 52 millones de euros a la protección social y comunitaria de españoles residentes en el extranjero mediante prestaciones, ayudas extraordinarias, asistencia sanitaria y subvenciones a entidades comunitarias.

Así se refleja en la Memoria de Actividad 2025 de la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, que recoge que 15.658 españoles residentes en el exterior recibieron alguna prestación.

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El Ministerio ha explicado en un comunicado que la principal línea de protección social fue la "prestación por razón de necesidad" y alcanzó a 7.787 beneficiarios con un gasto de 31,28 millones de euros, más del 50 % del presupuesto de la Dirección General.

La segunda línea de ayuda con más peso económico fue la asistencia sanitaria en el exterior, que alcanzó a 5.191 españoles y que cuenta con 17 convenios activos en 14 países con un coste en 2025 de 6,61 millones de euros.

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También destacan las prestaciones para "niños de la guerra" (2,14 millones para 392 personas), cuyos destinatarios son algunos afectados por el "exilio derivado de la Guerra Civil", y las ayudas "extraordinarias esenciales" (1,3 millones para 1.434 personas), dirigidas a cubrir situaciones de especial necesidad.

Además el año pasado 356 centros y asociaciones recibieron 3,69 millones de euros para programas relacionados con actividades culturales, asistenciales y de apoyo social, así como para la "preservación de la identidad española" en algunos países. EFE

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