Sindicato Ferroviario se manifiesta contra la privatización de Renfe Mercancías

Madrid, 15 jul (EFE).- El Sindicato Ferroviario (SF) se ha manifestado este miércoles en contra del "desmantelamiento del ferrocarril público con la venta de Renfe Mercancías y el cierre de distintas bases de mantenimiento" durante una marcha hasta la sede del operador ferroviario público en la segunda y última jornada de huelga que había convocado por el mismo motivo.

Renfe ha asegurado en un comunicado que los servicios se prestan con normalidad ante la reducida participación de los trabajadores en el segundo día de huelga convocada por SF, que ha cifrado en un 1,5 %, al igual que ocurrió durante la primera jornada de paros convocada el pasado 29 de junio.

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El servicio de trenes comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) se está prestando con casi total normalidad, con la única excepción de dos servicios que han sido suprimidos del total de los programados en toda la red. Los viajeros de dichos trenes han sido reubicados en otros servicios posteriores.

En cuanto a trenes de Servicio Público (Cercanías, Rodalies y Media Distancia), se han cancelado 21 servicios del total de programados a lo largo de todo el territorio.

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Ante esos datos de seguimiento facilitados por Renfe, el portavoz de SF, Rafa Escudero, ha comentado a los medios que "los datos de seguimiento han pedido mucho valor tanto en la jornada del 29 de junio como en la de hoy porque Renfe lo que está haciendo es boicotear la huelga", entregando más cartas de servicios mínimos de las que dice la orden ministerial, que los regula.

Escudero, durante la manifestación en la que han participado unas 150 personas, ha explicado que el motivo de las movilizaciones es "el incumplimiento del acuerdo de convocatoria de huelga del 23 de noviembre de 2023 que firmamos con el ministro de Transportes, Óscar Puente, nada más llegar al cargo".

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En ese acuerdo sobre la búsqueda de un socio estratégico para reflotar Renfe Mercancías, se acordó que su entrada no tendría consecuencias sobre el empleo ni sobre las condiciones de trabajo de la plantilla del grupo público y que "seguiríamos conduciendo los trenes de mercancías y seguiríamos haciendo el mantenimiento de las locomotoras y de los vagones", ha detallado.

Sin embargo, se ha sacado a licitación el mantenimiento de las locomotoras diésel serie 333 que se estaban realizando en los talleres de Renfe en Vicálvaro, Salamanca, Ourense y Sevilla y ahora lo hace una empresa privada.

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Se ha decidido el cierre del taller de material remolcado de Miranda de Ebro, donde se hacía el mantenimiento y la reparación de vagones de mercancías y, desde el pasado 1 de julio, se han cerrado las bases de asistencia técnica de mercancías que estaban en Santurtzi, Portbou, Irún, Sagunto y Escombreras.

A su juicio, se está produciendo "un fraude" por parte del Ministerio de Transportes y la dirección de Renfe que están buscando cómo desmantelar, antes de cerrar el acuerdo con Medway, su socio estratégico, la red de mercancías para que salga definitivamente del grupo.

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En su opinión, seguramente en los próximos meses "nos encontremos con un conflicto más gordo" porque Renfe querrá aplicar el acuerdo con Medway a los maquinistas de mercancías.

Según Escudero, con el acuerdo se verán afectados de manera muy directa en torno a 1.100 personas en el ámbito de Renfe Mercancías, más las consecuencias que tendrá sobre los talleres, así que unos 2.000 trabajadores sufrirían la privatización de la filial.

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Además, las consecuencias se extenderían al resto de la plantilla porque, para poder acoplar a este personal que sale de Renfe Mercancías, habría que acoplarla en puestos de Renfe Viajeros, ha advertido.

Escudero ha asegurado que desde la convocatoria de huelga no ha habido ningún contacto con Renfe. De hecho, "no hemos tenido ni un solo contacto desde el 16 de marzo de 2025 que no firmamos el acuerdo que suscribieron los tres sindicatos mayoritarios para el traspaso de Rodalies y la búsqueda de un socio estratégico de mercancías", ha precisado.

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"Como no firmamos aquel acuerdo, la soberbia del presidente de Renfe le ha llevado a que no quiere relacionarse con nosotros", ha agregado.

"Han pasado durante este tiempo apagones, incidencias de mucha gravedad, accidentes y el presidente no ha tenido la dignidad de llamarnos para nada. Y ahora en este conflicto, pues tampoco lo está haciendo", ha denunciado.

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De momento, el sindicato no prevé más movilizaciones e irá trazando con la plantilla, a través de las asambleas, una hoja de ruta a partir de este momento, ha indicado. EFE