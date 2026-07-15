Madrid ampliará el aforo para la final del Mundial en Colón con el giro de la pantalla

Madrid, 15 jul (EFE).- El Ayuntamiento de Madrid ha comenzado a trabajar para ampliar de forma considerable el espacio disponible para que los aficionados puedan seguir la final del Mundial en la plaza de Colón mediante el giro de la pantalla gigante hacia la calzada, una medida con la que busca incrementar el aforo y repetir la imagen de la pasada Eurocopa.

Así lo ha anunciado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien ha explicado que el Consistorio ha preparado un dispositivo para facilitar que el mayor número posible de personas pueda ver el partido de forma conjunta.

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"Tenemos la intención de que la pantalla de Colón se gire y que se vea hacia la calzada, de tal forma que podamos ampliar muy considerablemente el aforo que hay hasta este momento", ha señalado.

Almeida ha recordado que la plaza cuenta con una capacidad limitada, de unas 6.000 personas, por lo que el cambio de orientación de la pantalla permitirá habilitar un espacio mucho mayor para los aficionados, al igual que ocurrió durante la Eurocopa de hace dos años.

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El objetivo, ha explicado, es que miles de personas puedan congregarse a lo largo del paseo de la Castellana, la plaza de Colón y la calle Génova para seguir una cita que ha calificado de histórica.

"Es la segunda final del Mundial que vamos a jugar en cien años de mundiales y tenemos que hacer el esfuerzo para que el mayor número de personas posible lo podamos disfrutar conjuntamente", ha afirmado.

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El alcalde ha explicado también que el Ayuntamiento ya ha mantenido contactos con la Real Federación Española de Fútbol para preparar una eventual celebración en Madrid en caso de que España conquiste el título, aunque ha evitado adelantar detalles.

"No me gusta hablar de las celebraciones, pero sí hemos tenido contactos con la Federación para que, en el eventual caso de que se ganara, pudiera haber una celebración en la ciudad de Madrid", ha indicado.

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Sobre el posible rival en la final, Almeida ha considerado que Inglaterra está "un peldaño por encima" de Argentina desde el punto de vista futbolístico, aunque ha asegurado que cualquiera de las dos selecciones ofrecerá "una gran final".

"Me da igual porque tanto España-Inglaterra como España-Argentina va a ser una gran final", ha concluido. EFE