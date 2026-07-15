Las mascotas, un apoyo emocional clave contra la exclusión de personas vulnerables

Barcelona, 15 jul (EFE).- Las mascotas constituyen un pilar fundamental de apoyo emocional para las personas en situación de vulnerabilidad, como aquellas sin hogar o víctimas de violencia de género, según un estudio.

Publicada en la revista Frontiers in Psychology, la investigación de la Cátedra Fundación Affinity de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Fundación FAADA ha sido elaborada a partir de las experiencias de un centenar de personas en situación de vulnerabilidad de entre 19 y 80 años.

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Los resultados revelan que, para nueve de cada diez de los encuestados, su perro o gato representa la única fuente de apoyo emocional y contacto físico en su día a día.

Por otro lado, el 91 % asegura preferir estar con su animal cuando se siente triste o enfadado y al 90 % les da un motivo para levantarse cada mañana.

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Además, el 71 % cree que, en caso de que todo el mundo les abandonara, sería solo su mascota la que se quedaría a su lado para siempre.

Según el investigador del departamento de Psiquiatría y de Medicina Legal de la UAB Jaume Fatjó, los animales domésticos "proporcionan formas de ayuda como la compañía o el consuelo emocional que pueden ser decisivas cuando otras fuentes de apoyo no están disponibles".

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Así, el estudio demuestra que, más que actuar como sustitutos de las relaciones humanas, las mascotas son un "componente complementario" en la red social del colectivo de las personas vulnerables.

Para la directora de Fundación Affinity, Isabel Buil, estas conclusiones "aportan evidencias que ya han permitido mejorar la intervención social y orientar políticas públicas que tengan en cuenta a los animales de familia". EFE

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