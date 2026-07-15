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La gasolina se encarece en España hasta 1,55 euros el litro, su precio más alto desde mayo

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Madrid, 15 jul (EFE).- La gasolina se encarece en España hasta 1,555 euros por litro durante las vacaciones de verano, su precio más alto desde finales de mayo ya con la vuelta del IVA al 21 % para los carburantes.

El histórico de precios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recoge que el precio de venta del diésel de este martes era 1,573 euros, el más elevado desde el 16 de junio, cuando la rebaja fiscal de los carburantes seguía en vigor.

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Tras el regreso del IVA al 21 % después de más de tres meses al 10 %, el apoyo fiscal se concentra ahora en el impuesto especial de hidrocarburos, que se verá rebajado en 15 céntimos/litro en julio, 10 céntimos/litro en agosto y 5 céntimos/litro en septiembre para volver a la normalidad en octubre.

Con los precios registrados por el Miteco, llenar un depósito de 55 litros de gasolina costaba este martes 85,52 euros, un 3,7 % más que hace un mes. Por su parte, llenar un depósito de diésel de la misma capacidad costaba este martes 86,41 euros, un 1,2 % menos que hace un mes.

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La escalada del precio de los combustibles ha coincidido con las vacaciones de verano para miles de españoles, aunque no ha impactado directamente en ninguna de las operaciones salida marcadas por la Dirección General de Tráfico (DGT). La primera operación especial de verano se produjo del 3 al 5 de julio, mientras que la siguiente no tendrá lugar hasta el día 31.

En cuanto al precio de los carburantes antes de impuestos, por lo que no repercute ni la rebaja fiscal que entró en vigor el 22 de marzo ni el regreso del IVA al 21 % de este mes, la gasolina se encuentra un 3,6 % más barata que hace un mes.

Por su parte, según los datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el diésel antes de impuestos se pagaba este martes un 3,8 % más barato que el mes anterior.

La estación de servicio que suministró la gasolina más cara estaba en Mahón (Islas Baleares) a un precio de 1,979 euros por litro, mientras que la más barata se encontraba en Medina del Campo (Valladolid) a 1,279 euros.

El diésel más caro se suministró este martes en la misma gasolinera de Mahón, y también al mismo precio que la gasolina, mientras que el más barato se vendió en Sant Cugat del Vallès (Barcelona) a 1,279 euros por litro. EFE

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