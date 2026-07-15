Feijóo dice que España sufre una "democracia debilitada" agredida por las altas instancias

Madrid, 15 jul (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este miércoles en un foro organizado por el Partido Popular Europeo (PPE) que España "sufre la amenaza de una democracia debilitada", agredida desde las más altas instancias, y que no puede tener "la tranquilidad" de quien ya no sufre males como los "presidentes autoritarios".

"No les hablo desde la tranquilidad de quien ya no sufre estos males", ha apuntado Feijóo en un discurso ante varios líderes políticos europeos y latinoamericanos de centro derecha, tras hacer una descripción -sin referirse directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- de lo que es un presidente autoritario.

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Feijóo ha dicho que si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no hay duda de que "eso es un presidente autoritario".

El PPE está celebrando hoy y mañana en Madrid el EPP Libertas Forum, un encuentro internacional impulsado por el Presidente del PPE, Manfred Weber, y la Secretaria General, Dolors Montserrat, que busca construir un puente para el diálogo sobre los retos de la democracia, la defensa del Estado de Derecho y la protección de las libertades fundamentales. EFE

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