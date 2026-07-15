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En libertad el detenido por el atropello a una menor noruega en Mijas (Málaga)

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(Actualiza la NA3109 con la decisión judicial sobre el detenido y detalles de la investigación)

Málaga, 15 jul (EFE).- Un juzgado ha acordado dejar en libertad al hombre detenido este lunes por la Guardia Civil por su presunta relación con la muerte de una joven noruega de 17 años al ser atropellada en la A-7 a su paso por Mijas (Málaga) en la madrugada del pasado día 6.

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La Sección del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 2, que prorrogó este martes su detención, ha decidido este miércoles su puesta en libertad.

El juzgado no ha decretado ninguna medida cautelar sobre este hombre ni se le investiga por ningún delito, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha añadido que la causa la lleva la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Fuengirola, plaza número 4.

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Los investigadores, inicialmente, apuntaron a que la víctima pudo ser arrollada por un camión, pero con el avance de las pesquisas comprobaron que otro vehículo, una furgoneta de la marca Ford, presentaba daños compatibles con el impacto de aquella noche, según dijeron a EFE fuentes de la investigación.

Tras el accidente, los agentes realizaron una reconstrucción de los hechos y localizaron restos de cristales sobre el asfalto, por lo que se intentó identificar al vehículo implicado así como a la persona que conducía tras el visionado de diversas grabaciones.

La Guardia Civil, que mantiene abiertas varias líneas de investigación sobre este suceso, detuvo el pasado lunes en la provincia de Málaga a un español de 40 a 50 años por su presunta relación con la muerte de la joven, que finalmente ha quedado en libertad.

El siniestro tuvo lugar el 6 de julio a las 5:20 horas en el kilómetro 1027 de la A-7 en sentido Marbella, momento en que varios testigos llamaron al 112 para informar de que una mujer había sido atropellada, por lo que el centro coordinador movilizó a los efectivos sanitarios, que confirmaron la muerte de la víctima.

La chica había ido a ver el partido de fútbol de la selección de Noruega, celebrado el pasado 5 de julio y que finalizó con la victoria ante Brasil, y salió a celebrar el resultado con unos amigos en Marbella.

Las pesquisas de los investigadores apuntan a que la joven salió del local, se habría quedado sin batería en su móvil, por lo que un amigo le habría pedido y pagado un VTC, en el que habría viajado sola hasta la dirección que recordaba de Mijas -donde se alojaba-, y allí se habría bajado del vehículo y cruzado la autovía donde fue atropellada, han dicho a EFE fuentes próximas al caso.

Antes de conocerse el atropello, la madre de la menor había pedido ayuda para localizarla debido a que no había conseguido contactar con ella en las últimas horas y había interpuesto una denuncia ante la Policía.

Horas más tarde la familia confirmó que la víctima era la chica noruega de 17 años, de la que no se tenía rastro desde la madrugada entre las 3:00 y las 4:00 horas del 6 de julio, cuando fue vista por última vez con sus amigos en una discoteca ubicada en Marbella.

eg-mdr-mmj/bfv/ros

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