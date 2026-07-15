El pívot chino Jiahao Yu no seguirá en el Bilbao Basket

Bilbao, 15 jul (EFE).- El Surne Bilbao ha confirmado que el pívot internacional chino Jiahao Yu, de 2,21 de altura y cedido la pasada temporada al Alega Cantabria, no continuará vinculado al club bilbaíno "tras alcanzar un acuerdo satisfactorio para ambas partes".

El interior asiático, de 23 años, firmó hace un año con el Bilbao Basket hasta 2028 y fue cedido al equipo de Torrelavega de 1ª FEB que dirige Lolo Encinas, con el que promedió 9.4 puntos y 5.1 rebotes en más de 22 minutos por partido.

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Anteriormente Jiahao Yu, internacional absoluto, destacó en la liga china con el Zhejiang Golden Bulls (13.5 puntos, 7.8 rebotes y 23 de valoración en la temporada 2024-25) y fue elegido novato del año en 2022. EFE

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