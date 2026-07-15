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El Congreso recibe a un centenar de niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz'

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Madrid, 15 jul (EFE).- El Congreso ha recibido este miércoles a un centenar de niños saharauis del programa 'Vacaciones en paz' en un acto en el que la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, ha relatado su experiencia personal de adopción y ha defendido "la responsabilidad histórica" de España con el pueblo saharaui.

Los niños y sus familias de acogida, con las que permanecerán entre los meses de julio y septiembre en diversos lugares de España, han sido recibidos en el hemiciclo.

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Allí se han sentado en los escaños que habitualmente ocupan los diputados y se han fotografiado junto a la presidenta del Congreso y representantes de Sumar, PSOE, PP y Podemos.

La diputada de Más Madrid Tesh Sidi, del grupo Sumar, que nació en un campo de refugiados saharaui y fue una niña acogida en España, se ha dirigido a los menores en el dialecto del árabe hasanía para darles la bienvenida.

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A continuación, ha habido un acto institucional en la sala Ernest Lluch, donde la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha recordado emocionada que ella también fue familia de acogida de un niño y de una niña saharauis de ocho años a los que luego adoptó y que ahora tienen 24 años.

"Mi hija nos acompaña (en este acto) porque su sobrino está con una familia de Madrid. Ella se graduó la semana pasada en odontología y está con compañeros celebrando", ha dicho entre los aplausos del público.

Armengol ha dado las gracias a las familias, organizaciones e instituciones que durante años han tejido lazos con la antigua colonia española de el Sáhara Occidental y que no olvidan "la responsabilidad histórica que tiene España con el pueblo saharaui".

Y se ha referido también a la proposición de ley de Sumar para que los nacidos en el Sáhara Occidental antes de 1976 y sus descendientes puedan tener la nacionalidad española, que podría ser aprobada próximamente en el pleno tras un acuerdo con el PSOE.

"Desgraciadamente durante mucho tiempo les hemos olvidado, vamos a hacer posible esa nacionalidad para ellos y sus descendientes. Estoy segura de que sí, vamos por la tramitación adecuada", ha dicho.

En el acto, donde han estado presentes diputados de varios grupos y la ministra de Sanidad, Mónica García, también ha intervenido el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, y la presidenta de la Coordinadora estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara (CEAS Sáhara), Maite Isla, cuya plataforma lleva alrededor de cuarenta años organizando estas estancias en España.

"Son la mejor herramienta que tenemos para dar a conocer la injusticia que se sigue cometiendo con el pueblo saharaui", ha señalado frente a los niños y sus familias de acogida, que han disfrutado luego del espectáculo de un mago en la misma sala. EFE

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