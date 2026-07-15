El 28% de hijos de inmigrantes acceden a la universidad frente al 43% de los de españoles

Madrid, 15 jul (EFE).- El 28 por ciento de los hijos de inmigrantes de España acceden a la universidad frente al 43 por ciento de los de españoles, según el informe anual del Foro para la Integración Social de este colectivo (FISI), informa el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El informe plantea que la situación administrativa de los padres no debe limitar el derecho a la educación y a la promoción social de sus hijos y recomienda intensificar en la fase inicial del itinerario educativo el aprendizaje del idioma y la participación de los hijos migrantes en el primer ciclo de educación infantil.

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El FISI analiza que "la escuela se configura no solo como un espacio de aprendizaje académico sino también como un ámbito clave para la construcción de la convivencia intercultural y la igualdad de oportunidades de todo el alumnado con especial atención a aquellos de origen migrante".

Incide en que la población migrante experimenta obstáculos para ejercer derechos como el acceso a la sanidad, el empadronamiento, la denuncia segura, la homologación de títulos y el acceso a la educación y advierte de que "esta situación se ve agravada por narrativas que distorsionan la realidad sobre el uso de los servicios públicos".

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Y pone de manifiesto que en los últimos años se han extendido bulos que transmiten una visión de abuso de los servicios públicos y de las asociaciones por los migrantes cuando en realidad muchas de estas personas tienen dificultades para acceder a derechos que tienen reconocidos.

Además el FISI señala que el acceso a la vivienda continúa siendo una traba fundamental para la integración social de los inmigrantes y denuncia que muchas inmobiliarias aceptan prácticas discriminatorias y que las tasas de exclusión residencial entre extracomunitarios superan el 47 por ciento.

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Respecto a la situación de la población de nacionalidad extranjera en el mercado de trabajo los datos apuntan a que la población extranjera se emplea en los grupos de ocupación en los que retrocede la española y su actividad laboral se encuadra en sectores como los cuidados del hogar, la agricultura, la ganadería, la construcción, la confección y los servicios de alojamiento.

El FISI destaca la necesidad de adoptar medidas para fomentar la formación en ocupaciones en las que la población extranjera está infrarrepresentada.

Abunda en que la tasa de sobrecualificación entre los inmigrantes extracomunitarios menores de 35 años alcanza el 51,1 por ciento, más de veinte puntos por encima de la española, que se sitúa en el 31,2 por ciento, lo que a juicio del FISI "supone una pérdida de capital humano con coste real para la economía y la cohesión social".

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E indica que el 54,8 por ciento de la mujeres inmigrantes están en riesgo de pobreza o exclusión social por lo que recomienda políticas específicas de empleo e igualdad ya que se concentran en las ocupaciones peor remuneradas.

El informe destaca que 2025 estuvo marcado por la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería y la transición hacia la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo.

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Recuerda que el año pasado más de 144.000 personas solicitaron protección internacional en España (frente a los 167.366 de 2024), situándose en el tercer país receptor de estas peticiones de la Unión Europea (UE), con el 17 por ciento del total.

Y subraya el impacto "muy positivo" de la entrada en vigor en 2025 del nuevo Reglamento de Extranjería y que las solicitudes de autorizaciones de residencia aumentaron en cerca de un 50 por ciento.EFE

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