Dos detenidas en Mallorca por vandalizar inmobiliarias con mensajes contra la masificación

Palma, 15 jul (EFE).- Dos mujeres han sido arrestadas este miércoles en Mallorca por vandalizar cinco inmobiliarias de la localidad de Santa Maria del Camí en las que hicieron pintadas contra la masificación turística y sus consecuencias, acciones que ha defendido la plataforma 'Menys turisme, més vida'.

Los actos contra estas inmobiliarias tuvieron lugar el pasado 31 de mayo y a las detenidas, que pasarán este mismo miércoles a disposición judicial, se les acusa de delitos de daños y contra el patrimonio histórico, tras las denuncias presentadas por las empresas afectadas, ha informado la Guardia Civil.

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Los arrestos se han producido días después de que la plataforma 'Menys turisme, més vida' publicara a principios de mes un manual para promover acciones de sabotaje contra negocios del sector vacacional e inmobiliario eludiendo la vigilancia de las fuerzas de seguridad y las empresas afectadas.

La organización, que ha convocado una manifestación en Palma el próximo 26 de julio contra la masificación turística, publicó en sus redes sociales unas recomendaciones para llevar a cabo acciones "contra la turistificación" con sabotajes de baja intensidad como pintadas y bloqueo de cerraduras.

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El sector empresarial, los sindicatos y los gobiernos central y balear han expresado de manera reiterada su contundente rechazo a este manual y a cualquier tipo de violencia o sabotaje a personas, comercios y empresas.

'Menys turisme, més vida' considera justificada la "acción directa no violenta" contra un modelo económico que "ahoga" a la sociedad mallorquina.

El 15 de junio del año pasado miles de personas marcharon por el centro de Palma contra la turistificación de Mallorca y "por una vida digna", una marcha convocada por esta entidad bajo el lema "Stop a la turistificació". EFE

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