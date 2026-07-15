CSIF convoca del 3 al 17 de septiembre protestas ante jefaturas provinciales de Correos

Madrid, 15 jul (EFE).- La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado movilizaciones del 3 al 17 de septiembre ante las jefaturas provinciales de Correos en toda España para reivindicar mejoras en las condiciones laborales de la plantilla.

Estas movilizaciones concluirán con un concentración general en Madrid el 30 de septiembre, según ha anunciado este miércoles en rueda de prensa el presidente del sector de empresas públicas del sindicato, Óscar Venteo.

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Venteo ha explicado que estas movilizaciones se han convocado por lo que consideran un "incumplimiento" de los acuerdos firmados en 2024 con la empresa pública postal, donde CCOO tiene la mayoría de la representación con un 40 %. Le siguen UGT, CSIF y el Sindicato Libre, con más de un 10 % cada uno.

Según ha dicho, la empresa pública, propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), se comprometió a reforzar la plantilla, regular e implantar las 35 horas semanales, transformar a tiempo completo las jornadas parciales e iniciar un plan de rejuvenecimiento para la plantilla.

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"No vamos a permitir que la empresa se salte los compromisos a la torera", ha afirmado Venteo, que ha pedido que se contrate al personal necesario, "ni uno más ni uno menos".

Además de las 35 horas semanales, el sindicato quiere la transformación "inmediata" de las jornadas parciales en completas; la puesta en marcha de un plan de salidas voluntarias; un nuevo modelo de incentivos y mejoras retributivas; además del desarrollo de la carrera profesional y el reconocimiento de la jubilación anticipada.

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Según sus cifras, la falta de contratación de refuerzos ha supuesto una pérdida de más de 22.000 empleos en los últimos 10 años (un tercio), al pasar de los 66.000 y a los 44.000 actuales. De estos, más de 4.000 tienen una jornada a tiempo parcial, con un sueldo que oscila entre los 700 y los 800 euros.

En la última convocatoria de empleo de 7.757 plazas, en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados, siempre según sus datos. EFE

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