Argüello: Europa debe recuperar sus raíces éticas para solucionar los problemas actuales

La Aguilera (Burgos), 15 jul (EFE).- El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha asegurado este martes que Europa necesita recuperar los fundamentos éticos sobre los que construyó su proyecto común para afrontar desafíos como la crisis demográfica, la polarización política o el desarrollo de la inteligencia artificial.

Durante su participación en un curso organizado por el colegio San Gabriel en La Aguilera (Burgos), en la que ha disertado sobre el significado de la visita de León XIV a España, ha sostenido que la dignidad humana debe volver a situarse en el centro de la vida pública y ha presentado el descenso de la natalidad como uno de los principales síntomas de la pérdida de esas referencias culturales y espirituales.

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Argüello ha enmarcado el mensaje del papa en el proceso de secularización iniciado en Europa desde la Paz de Westfalia y ha afirmado que el continente atraviesa un momento en el que resulta necesario volver a preguntarse por los fundamentos éticos de la convivencia.

En este sentido, ha recordado que León XIV ha apelado durante su visita a la tradición intelectual europea y, en particular, a la Escuela de Salamanca, como fuente de criterios para afrontar los retos contemporáneos, aunque han insistido en que corresponde a la política traducir esos principios en propuestas concretas.

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Como ejemplo de esa pérdida de referencias, el también arzobispo de Valladolid ha puesto el foco en la crisis demográfica, que ha calificado de "desafío inédito" por producirse en ausencia de guerras o catástrofes.

A su juicio, el descenso de la natalidad no responde únicamente a factores económicos sino también a una crisis cultural y espiritual. Para ilustrarlo, ha citado el caso de China donde, según ha explicado, las autoridades comprobaron que las ayudas económicas eran insuficientes para revertir la caída de los nacimientos y optaron por recuperar el pensamiento de Confucio como parte de una respuesta de mayor alcance.

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A partir de ese ejemplo, Argüello ha reclamado que los responsables políticos sean capaces de alcanzar grandes acuerdos para afrontar cuestiones que, ha dicho, "superan los periodos legislativos". En su opinión, desafíos como el 'invierno demográfico', la organización del Estado del bienestar o la cohesión social exigen una mirada de largo plazo y un punto de partida compartido.

Ha sostenido que ese fundamento común debe ser la dignidad humana y el horizonte, la búsqueda del bien común, de manera que las distintas propuestas políticas puedan ser "fecundas" pese a sus diferencias ideológicas

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El presidente de la CEE ha concluido que la Iglesia debe seguir ofreciendo criterios éticos para el debate público, aunque subrayando que no le corresponde organizar la vida política.

Ha defendido, no obstante, que la recuperación de unos fundamentos éticos compartidos permitiría a los partidos alcanzar acuerdos estables sobre los grandes desafíos de Europa, al entender que cuestiones como la demografía, la inmigración o el desarrollo tecnológico no pueden resolverse en el horizonte de una sola legislatura. EFE

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